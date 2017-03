Ny kostet den over én million – sjekk prisen nå!

Audi S4: Navnet har vært med oss siden 90-tallet, og er synonymt med familiebil på steroider.

S- og RS-modellene til Audi har bare blitt mer og mer brutale, og mer og mer populære opp gjennom årene. Også i Norge øker salget kraftig.

Problemet er bare at disse bilene gjerne koster for mye for oss vanlig "dødelige" som nye.

Sånn var det også med forrige generasjon S4 – utstyrt med V6-motor på 333 hk og quattro firehjulsdrift. Prisen bikket nemlig 1,1 millioner kroner i Norge. Før du la til ekstrautstyr. Men nå er prisen heldigvis en helt annen...

Gått kraftig ned i pris

Den gode nyheten for de av oss som ikke hadde så mye penger på konto den gang da, er at prisene har falt mye på kort tid. Verditapet på disse bilene har vært voldsomt.

Nå kan du derfor sikre deg en 2010-modell S4 Avant, med "fornuftig" kilometerstand, for litt over 400.000 kroner. Den prisen passer bilbudsjettet til ganske mange ...

Denne kraftpakken befinner seg under panseret – og sørger for et pent kraftoverskudd.

Bil som synes

Bilen vi har funnet er knall blå – eller Sprintblå som fargen heter – og har i følge annonsen rullet litt over 100.000 kilometer. Det betyr at det skal være mye bil igjen her. Veldig mye, faktisk.

På innsiden er det sportsseter som gjelder, i skinn og alcantara. I tillegg har bilen justerbart understell, automatgir med hendler på rattet, navigasjon og en del annet snadder.

Apropos snadder. Det er en type snadder vi liker ekstra godt på akkurat denne bilen ...

Mer lyd

Det står nemlig i annonsen at bilen har fått påmontert Milltek eksosanlegg – som gir et mer sportslig lydbilde. Og det gjør ikke noe at disse S4-ene får litt mer trøkk her, for lyden er såpass nedtonet i utgangspunktet. V6-en purrer nesten lydløst rundt med originalt eksosanlegg.

Og hvis du først har en knallblå og råsterk familiebil – er det bare på sin plass at folk hører deg komme!

I sin tid var dette interiøret noe av det mest moderne på markedet. Og mange setter pris på naviskjermen som er integrert i dashbordet. Illustrasjonsfoto.

To sett dekk og felger

Det følger med 17" felger med nye vinterdekk – og 20" felger til sommerdekkene. Dermed burde du være godt skodd for både sommer og vinter.

Med denne motoren gjør bilen 0-100 km/t på like over 5 sekunder. Da er det ikke så mange andre stasjonsvogner som holder følge.

Den avanserte firehjulsdriften er dessuten gull på norske vinterveier.

Mange å velge mellom

Er du ute etter forrige generasjon S4, er det i skrivende stund 16 slike til salgs på finn.no. Prisene starter på 419.000 og går opp til 899.000 kroner, avhengig av årsmodell, kilometerstand og utstyr.

Rent teknisk er S4 solide saker uten store kjente feil og mangler. Men dele- og verkstedpriser kan være ganske stive.

På slike biler er god historikk og oppfølging helt avgjørende. Aller helst gjort hos en merkeforhandler.

Og før du forplikter deg til noe, sjekk prisen på forsikring!