Ny forsikring gir deg billigere forsikring om du kjører på rødt lys

Kunne du tenke deg å invitere forsikringsselskapet inn i bilen din, slik at du kan få billigere forsikring?

Det er hva Sparebank 1 Forsikring er i ferd med å innføre mulighet for.

De kaller konseptet for «smartforsikring», og involverer at du kan få en rabatt på opp til 15 prosent på forsikringen mot at du installerer en boks i bilen din som sender informasjon om hvordan du kjører tilbake til forsikringsselskapet.

Vil ha sjåfører som kjører jevnt



Tesen til Sparebank 1 er at folk som kjører «med flyt», er sikrere sjåfører som har mindre risiko for å havne i trafikkulykker.

- Flyt i trafikken er ofte forbundet med jevn fart, tidlig nedbremsing og jevn fartsøkning. Dette vil sikre at sjåføren tidligere kan oppfatte uforutsette hendelser. Oppmerksomme sjåfører oppdager hendelser tidlig, og de som oppdager hendelser tidlig kommer sjelden ut for ulykker. Kjøring med flyt vil derfor være skadeforebyggende og gi tryggere trafikk. Analyseselskapet Gartner viser også til erfaringer internasjonalt på at sjåfører med denne typen forsikring endrer kjøreatferd umiddelbart, og kjører tryggere allerede etter to dager, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Vetleseter til Side3.

Det er en egen dings fra Tom Tom som kobles rett til bilens analysesystemer. Denne henter ut informasjon om følgende: Start og stopp, hvor lenge bilen går på tomgang, hvor langt den kjører, oppbremsinger, krengninger, akselerasjon, batterinivå og data om bilens motor.

En egen plugg blir plassert i diagnoseporten på bilen din, og overfører data om hvordan du kjører til både mobil og forsikringsselskap.

Du får en kontinuerlig kjørescore



Basert på denne informasjonen utarbeides det en «kjørescore», om hvilken grad av «flyt» du kjører med. Denne informasjonen kan så sendes til mobilen din, slik at du kontinuerlig får beskjed om kjøringen din tilfredsstiller forsikringsselskapets ønsker.

Jo høyere score, jo lavere forsikring.

Eller sagt på en annen måte: Jo færre gule og røde lys du bremser ned for, og slik at du unngår nedbremsning som ødelegger flyten din, jo lavere forsikring får du.

Selskapet bedyrer derimot at det aldri vil bli dyrere enn en vanlig forsikring.

- Har dere vurdert hvordan en konstant påminnelse om kjøreflyt kan påvirke oppmerksomheten på andre ting i trafikken?



- Dette har vært viktig for hvordan vi har utviklet løsningen. Om du velger å ha mobilen med som en «personlig trener», så er det viktig å ha den fastmontert i en holder og nær synsfeltet ditt. Samtidig har vi vært opptatt av svært enkle ikoner, som du veldig lett kan oppfatte, som rød og grønn farge. De ikonene som vises i displayet ligner også mye på det vi er vant med å se ellers på dashbordet.

Dyrere forsikring for andre?

Når de mest forsiktige kundene nå skal få billigere forsikring, tilsier normal bedriftsøkonomisk tankegang at andre vil måtte få dyrere forsikring for å kompensere inntektstapet til forsikringsselskapet. Og dermed vil flere tvinges over til å bruke overvåkningsløsningen for å få ned forsikringskostnadene.

Dette nekter derimot selskapet for.

- Nei. Vi har et mål om å motivere til og belønne trygg kjøring, som vil gi færre skader. Dette vil være bra for kundene, som reduserer risikoen og belastningen skader og ulykker medfører, og for oss i form av lavere erstatningsutbetalinger.

NAF: - Kjempebra

Bilorganisasjoen NAF mener at tiltaket med overvåkning av bilbruken til deres medlemmer er et positivt skritt.

- Vi mener det er kjempebra at ny teknologi kan lede til bedre trafikksikkerhet, og ikke minst gode løsninger for forbruker. Vi er jo alle enig i at trygg kjøring redder liv, og det er spennende hva teknologi kan gjøre når det kommer til nye førerstøttesystemer, blant annet, sier kommunikasjonsrådgiver Ann Cathrin Andersen til Side3.