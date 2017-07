Nissan vil du skal kjøre bil med kun én pedal

De siste årene har det vært en større elbil-revolusjon verden over. Også i Norge har salget av elbiler eksplodert. På tampen av 2016 anslo man at det er over 100.000 elbiler i hendene på privatpersoner her til lands.

Les også: Så langt går alle elbilene på markedet i Norge

Nå står elbiler overfor en ny revolusjon. For samtidig som Tesla banker på døren med lansering av deres nye "folkemodell", Model 3, kommer Nissan Leaf med en aldri så liten nyhet: Neste generasjon av modellen vil komme uten bremsepedal, men med en såkalt e-pedal. E-pedalens funksjoner tas i bruk ved hjelp av en knapp i konsollen, skriver Wired.

VIDEREFØRING AV TEKNOLOGI: Nissans nye generasjon med Leaf vil ha en knapp som forvandler gasspedalen til en e-pedal.

Elbiler regenerer nemlig energi (produserer strøm til batteriet) ved motorbremsing, noe som gjør at man bremser mindre med bremsepedalen og mer med gasspedalen. Magasinet forklarer at i mange av dagens elbiler er det slik at gasspedalen fungerer både som en akselerator og brems.

Les også: Myndighetene avviklet elbilfordelene. Solgte ikke én elbil på en måned

Med andre ord brukes bremsepedal i elbilen kun for full stopp. Nissan tar nå denne teknologien et steg lenger ved å putte "alt" i én pedal.

Wired skriver at selv om den tradisjonelle bremsepedalen vil fjernes, vil Nissan ha en "nødpedal" i bilen. Denne pedalen vil dog stort sett være overflødig i den nye generasjonen Leaf. Elbilens datamaskin vil tilføre e-pedalen flere funksjoner. Foruten å kunne få bilen til å stoppe helt, vil den også hindre bilen fra å rulle bakover i oppbakker.

BEDRE Å KJØRE: Leafs nye teknologi vil ha en rekke funksjoner som skal forbedre kjøreopplevelsen.

Nissan skriver i en pressemelding at "nødpedalen" vil være der for "situasjoner med aggressiv nedbremsing".

Les også: Nytt batteri kan gi el-bilrevolusjon

Mange elbiler har i dag lignende teknologi, men ingen biler bruker i dag kun én pedal til akselerasjon, nedbremsing, full stopp og holde bilen stille. I Tesla-modeller kan eiere allerede bestemme hvor mye nedbremsing det å løfte foten fra gasspedalen skaper.

- Jeg tror dette er det naturlige steget videre, sier Jeffrey Miller. Han er en professor i ingeniørfag ved University of Southern California.

Det er store fordeler ved denne teknologien. Vedlikeholdskostnadene på elbilen vil gå ned, da slitasjen er mindre. Biler vil også kunne bremse raskere da bilen bremser opp så raskt sjåføren løfter foten, i stedet for å flytte foten til en annen pedal. I tillegg vil mye energi spares, noe som kan øke rekkevidden til elbiler.

Nissan vil være den første bilprodusenten som fjerner bremsepedalen. Leaf er per dags dato den mest solgte el-bilen i Norge. Den nye generasjonen av Leaf er forventet å være til salgs på tampen av 2017.

(Kilder: Nissan, Wired, DinSide, Broom)