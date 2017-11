Nikola One: Norsk selskap skal levere drivstoff på lastebilen som kan redde verden

Når Tesla natt til fredag forventes å vise frem sin nye elektriske lastebil, er det i dyp konkurranse med et annet selskap som også ønsker å elektrifisere den massive tungtransporten i USA.

Det amerikanske selskapet Nikola Motor - oppkalt etter oppfinneren Nikola Tesla som også bilprodusenten Tesla har tatt sitt navn fra - jobber nemlig med utviklingen av hydrogendrevne lasterbiler.

Interessen for disse lastebilene er enorm - og mange spår at Nikola vil bety det samme for tungtransporten, som Tesla har betydd for elbiler. De første prototypene er forventet på veien neste år.

De fleste forstå-seg-påere på tungtransport tror at hydrogen kommer til å være veien å gå for å elektrifisere tungtransporten, mens batterier vil være dominerende på biler. Årsaken er at hydrogen skalerer bedre med størrelse.

Skal samarbeide med norsk selskap



Nå melder det norske selskapet Nel, som jobber med produksjon av hydrogen gjennom elektrolyse av vann, at de har fått en eksklusiv kontrakt med Nikola om å bygge såkalte «mega-skala» hydrogenstasjoner i USA som skal sørge for at Nikola-lastebilene får påfyll av drivstoff.

Se for deg Teslas hurtigladestasjoner, bare at det i stedet tilbys påfyll av hydrogen produsert på stedet.

- Vi skal bygge verdens største hydrogennettverk. Nels elektrolysører er velprøvd og kjent i industrien for å være veldig effektive og pålitelige, noe som gjør de til den naturlige grunnstenen i utviklingen av våre megastasjoner. Vi er mer enn begeistret for å jobbe med Nels tem for å rulle ut denne banebrytende teknologien som fort som mulig i hele USA, sier Nikola-sjef Trevor Milton i en pressemelding.

Fyllestasjonene skal bestå av åtte elektrolysører av typen A468.

Håper på lik pris med bensin



Nel-sjef Jon André Løkke sier i en pressemelding at målet med samarbeidet er å få prisen på hydrogen ned til nivå med dagens fossile drivstoff.

I første omgang skal Nel levere to demostasjoner som hver vil bestå av 8 elektolysører som produserer et tonn med hydrogengass i døgnet. Går ting som selskapene ønsker, skal det produseres totalt 16 store fyllestasjoner mellom 2019 og 2021.