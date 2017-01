NAF: Her er de beste starthjelperne

Flatt batteri er den hyppigste årsaken til at norske bilister trenger veihjelp. Det gjentar seg hvert år. Når det begynner å bli kaldt og minusgrader, opplever veldig mange at bilen plutselig nekter å starte.

Men heldigvis finnes det hjelpemidler som kjapt kan ordne opp i dette problemet.

De nye starthjelperne er ikke stort større enn en smart-telefon, og dermed veldig hendige å ha med seg på bilturen. Nå har NAF testet åtte starthjelpere, eller jumpstartere/boostere, som de også er kjent som.

De beste – og de dårligste

– Målet med testen var å se om de klarer jobben. De fleste klarte å starte en større bilmotor med helt utladet batteri, og det er imponerende. Men de dårligste sviktet, sier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Kuldegrader begrenser effekten vesentlig på starthjelperne, og noen egner seg dårlig eller ikke i det hele tatt.

Sonic Starbooster (Mekonomen), Car Rover Battery Booster Pack (Aliexpress) og Jumpstart & Powerbank (NAF Butikken) er de tre beste i testen.

Exide Lithium Power følger rett bak de tre. Biltemas hjelper har også bra starteffekt, men mister poeng ved at den har dårlige klemmer for tilkobling og lang oppladningstid.

Lade telefonen

Trust Starthjelp og Cotech 36-6341 er de to dårligste i testen. De klarer ikke å starte en stor bensinmotor i kulde. Cotech har også dårligst kapasitet ved målingene. Trust er spesielt dårlig i kulde.

De små start-/batteripakkene har også andre bruksmuligheter. De kan sikre strøm til mobiltelefon, PC og annet, og de er mer praktiske å ha med på tur enn de store gammeldagse. Men starthjelperne bør være temperert for å gi sikker starthjelp. Det er ingen god ide å la starthjelpen ligge i bilen hvis man for eksempel er på hytta på fjellet. Ta den med inn i varmen.

ENKLERE ENN STARTKABLER: Startkabler har mange av oss et forhold til. En starthjelper er enda enklere i bruk, og du trenger heller ikke assistanse fra andre.

Sjekk instruksjonsboken

– Til tross for størrelsen klarte de fleste i testen å starte en større bilmotor som hadde helt utladet batteri i minusgrader. Det er imponerende, sier Daniel Strömberg, testleder vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som gjorde de tekniske målingene.

Et starthjelper fungerer som et ekstrabatteri som du kobler til bilens batteri med to startkabler. Batteriet er konstruert slik at de kan gi en tilstrekkelig høy maksstrøm på kort tid for å starte en bilmotor.

Må det flere startforsøk til, forsvinner nødhjelpen raskere enn med startkabler tilkoplet en annen bil. Om du er usikker på om du kan bruke starthjelperen til din bil, sjekk i instruksjonsboken eller med forhandler. Bruksanvisningen for starthjelperen gir informasjon om bruk og bruksmulighetene.

– Vær forsiktig før du hjelper naboen

Store variasjoner

I testen undersøkte laboratoriet om de små ekstrabatteriene kan starte opp en motor med helt utladet batteri og hvor mange startforsøk som kan gå. Testen ble utført både i varme (20 grader) og kulde (-10 grader) på to ulike bensinmotorer. En 2-liters med fire sylindre og en 2,8 liters motor med seks sylindre var testmotorer. Strømbehov på en mindre dieselmotor tilsvarer en større bensinmotor. Å starte større dieselmotor med de små jumpstarterne er usikkert, spesielt i kulde. Dette er ikke testet ut.

– Antall startforsøk kan være avgjørende. Det er ikke alltid bilen starter på første eller andre forsøket, sier Daniel Strömberg.

Det er interessant å se at den beste, Sonic Startbooster fra Mekonomen ga hele elleve startforsøk på den minste motoren i ti minusgrader. De dårligste, Clas Ohlsons og Kjell & Companys jumpstarter klarte bare fire startforsøk, og den store motoren klarte de ikke i det hele tatt.

Hjelp – bilen blir ikke varm

Veldig misvisende

Oppgitt kapasitet indikerer kapasiteten og til dels kvaliteten, men dette samsvarer dårlig med de faktiske målingene i testen.

Det gjelder spesielt Car Rover, innkjøpt via nettstedet Aliexpress, som oppgir hele 26 amperetimer, mens den har bare sju i virkeligheten ved målingene. Flere andre har ned mot halve kapasiteten av det som oppgis fra produsent.

– Den oppgitte kapasiteten kan være veldig misvisende. Som bruker får man ikke utnyttet all energien som fins i batteriene. Produsentene har helt enkelt begrenset energiuttaket for å øke levetiden på produktet. Det er positivt, men spørsmålet er om brukeren bryr seg om dette når man står der med flatt bilbatteri, sier testleder Daniel Strömberg.

De fleste er enkle å bruke. Men isolasjonen på batteriklemmene til Biltemas starthjelp går lett av og innebærer risiko for kortslutning. Ingen fare for støt siden dette er bare 12 volt, men på grunn av stor strømgjennomgang kan det bli stor varmeutvikling.

Kjøpetips

Før du kjøper bør du kontrollere at produktet anbefales din bil. Enkelte biler kan ha følsom elektronikk, så hør gjerne med bilforhandler av din bil.

Sjekk også med instruksjonsboken eller forhandler hvor batteriet sitter i bilen, eller om den har spesielt strømuttak, eksempelvis i motorrommet.

Ikke la starthjelperen lades sammen med brennbart materiale eller væsker. Det finnes alltid en brannriskiko. Starthjelperen bør heller ikke brukes om den er nedfrossen, ettersom det kan medføre kortslutning og brann. Litt kroppsvarme fra innerlomma noen minutter kan være tilstrekkelig.

