Nå vil BMW gjøre som Tesla

For Tesla sin del kan en gjøre alt fra å aktivere mer effekt av batteriet til å bedre infotainmentsystemet eller installere nytt utstyr. De vanlige software-oppdateringene er gratis, mens det koster penger å for eksempel få mer effekt av batteriene.

ENDRES OVER NATTA: Tesla gir blant annet mulighet til å hente nye sikkerhetssystemer, bedre infotainmentsystemet og endre visingen i de digitale instrumentene via trådløse oppdateringer.

Her er det nye flaggskipet til BMW

– Flere vil følge etter

Brooms bilekspert, Benny Christensen, er ikke overrasket over signalene som nå kommer fra BMW.

– Helt siden Tesla startet med dette, har vi vel egentlig ventet på at de andre skulle følge opp. Mange av dagens biler er breddfulle av ny teknologi og er koblet opp til internett. Da ligger jo alt tilrette for denne typen løsninger. Flere andre vil også følge etter, det er jeg helt sikker på. Dette kommer bare til å bli mer og mer vanlig, sier han.

Spark forsiktig – så åpner bakluka seg

Personlig service

Men det er ikke bare gjennom trådløse oppdateringer at BMW vil gjøre eierskapet enklere for sine kunder.

– For mange er det å måtte dra til en forhandler fortsatt sett på som en ulempe. Så forestill deg derfor at en BMW-mekaniker kan komme og ta service på bilen din når du ikke bruker den, for eksempel om natten, slik at den er klar på morgenen, sier BMW-sjefen.

Dette har BMW aldri gjort før

Levering til bilen

Det jobbes dessuten med å få til levering av varer direkte til bilen, der tilgang til bagasjerommet gis via appen.

Her snakker vi i praksis om mye av det samme som Volvo har testet ut allerede. De samarbeidet med blant andre en nettbutikk for dagligvarer, og sørget for at disse ble levert direkte til kunden.

Norske kunder får eksklusiv sniktitt på BMW-nyhet

