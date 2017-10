Nå skjer det en enda viktigere elbil-revolusjon

OSLO (Nettavisen): Dårlig luftkvalitet er et problem i byene, og alle ser ut til å være enige i om at elbilene må ta over for de vanlige bilene i byene.

Ser vi på de siste salgstallene så tyder alt på at elbilene nå er iferd med å ta over. Nesten 30 prosent av nybilsalget er nå elbiler - og det i en situasjon der etterspørselen er langt høyere enn det bilprodusentene klarer å levere.

Et annet problem har vært uløst



Men det få vet er at en av de virkelig store utfordringene for luftkvaliteten i byene, er såkalte undermotoriserte dieselvarebiler.

Dette er varebiler med små dieselmotorer som lastes tungt, og som dermed presser motoren sin til sitt ytterste. Spesielt når det er kaldt, er det en oppskrift på grufullt utslipp.

Foreløpig har det ikke vært noen god løsning på dette. Det har vært en håndfull elektriske varebiler på markedet, men rekkevidden har vært dårlig på papiret - og med last på vinteren har den vært elendig.

Salgstallene har derfor vært helt ubetydelige.

Før du rynker på nesen: Varebiler er et større marked enn du skulle tro. Det ble registrert rundt 36.000 varebiler i fjor, noe som var en kraftig økning. Samtidig har varebilene et vesentlig høyere forbruk enn personbilene.

Nå skjer det noe svært viktig

Men da en hel bilverden kom til Norge på mandag for å se nærmere på den nye Nissan Leaf, kom selskapet med en annonsering som druknet: Selskapet vil nemlig starte levering av en oppgradert utgave av varebilen e-NV200 med 40 kWh batterikapasitet rett over nyttår.

Renault kommer nå med en ny Kangoo med større batteri.

Dette skjer omtrent samtidig som Renault - som er i samme konsern som Nissan - lanserer en oppgradert utgave av Kangoo Z.E.

Dette vil få dramatiske konsekvenser. For Nissans del betyr det at rekkevidden på papiret utvides fra 170 til rundt 300 km rekkevidde.

Selv om du halverer dette, nærmer en seg plutselig at bilene kan brukes til dag-til-dag-arbeid i byene.

Batteripakken er den samme som benyttes i nye Nissan Leaf, og det er foreløpig usikkert om også e-NV200 vil komme med en 60 kWh-utgave slik Leaf vil få noe senere.

Påvirkes overraskende lite av vekt



Renault sier at deres nye Kangoo Z.E i teorien har 270 km rekkevidde, og at den "realistisk" kan kjøre opp mot 200 km.

Den store overraskelsen er derimot at de hevder at 300 kg ekstra last reduserer rekkevidden med bare 8 prosent. Årsaken er at de klarer å hente igjen svært mye av bremseenergien når man slipper gassen - og da særlig i nedoverbakke.