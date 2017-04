Nå skal elbiler få halv pris på fartsbøter

Fra nyttår økte prisene på fartsbøter i Norge, men nå kan elbileiere gni seg i hendene - eller trykke ekstra hardt på gasspedalen om du vil.

For å gjøre det mer attraktivt å kjøpe ny elbil, styrker regjeringen elbilfordelene ytterligere. Dette gjøres ved at elbiler slipper unna med halvparten så høye fartsbøter som vanlige fossilbiler.

Elbiler skal også fritas fra miljøfartsgrensene på vinterstid, siden bilene er utslippsfrie. Dette vil gi elbilene bedre fremkommelighet, spesielt i Oslo.

Rask akselerasjon kan gi bøter ved et uhell



- Det er svært gledelig at regjeringen nå ønsker å stimulere ytterligere til kjøp av elbiler. Det er viktig med solide insentiver for å vippe folk fra å kjøpe en forurensende fossilbil. Elbilene blir stadig bedre, men det er fortsatt slik at elbilene trenger noen ekstra goder, sier Christina Bu i Norsk elbilforening til Side3.

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, her med med elbil nr. 50.000 på norske veier.

Det er politisk enighet om en forutsigbar avgiftspolitikk der avgiftene for elbiler alltid skal være lavere enn for fossilbiler. For eksempel skal elbiler ikke betale mer enn halvparten i bomringen. Fartsbot-halveringen er en utvidelse av dette prinsippet.

Christina Bu tror ikke at forslaget vil føre til mer trafikkfarlige elbilsjåfører.

- Elbileiere vil aldri kjøre lenge over fartsgrensen, for da går jo rekkevidden på bilen ned. Men mange av våre medlemmer har opplevd at elbiler er såpass spreke i akselerasjonen at det skal lite til før man spretter over fartsgrensen ved et uhell. Dette er en ulempe som kan koste deg dyrt, og som vanlige bileiere ikke må forholde seg til, sier Bu.

Må registrere seg for å få rabatt

For å få rabatten må elbileiere på forhånd ha fylt inn et skjema på nett der de registrerer sin elbil - på samme måte som elbiler også må ha Autopass-brikke, selv om de skal kunne passere bomstasjoner gratis.

Skjemaet for registrering finner du her.