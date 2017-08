Nå planlegger Skoda virkelig billig nybil

Skoda har slått seg opp som lavprismerket til Volkswagen-konsernet. Med gode og fornuftige biler, til gunstig pris.

De senere årene har Skoda også begynt å satser mer på design. De har også breddet modellutvalget sitt kraftig. Sist ut er sjuseters-SUVen Kodiaq. Den får også snart en lillebror, nemlig mer kompakte Karoq.

Med det har Skoda for alvor blitt et volummerke, med biler som appellerer til langt flere enn tidligere.

Snakket med Tata

Men det tsjekkiske merket glemmer heller ikke lavpris-røttene sine. Internt i Volkswagen blir Skoda-ingeniørene berømmet for det de klarer å få ut av utviklingsbudsjettene sine. Nå er planen å bruke noe av denne kunnskapen til å utvikle en virkelig rimelig nybil.

Skoda har en tid vært i samtaler med det indiske gigantkonsernet Tata, som blant annet eier Jaguar og Land Rover. Under eget merkenavn satser Tata også på svært rimelige biler. Og i utgangspunktet var det ventet at Skoda og Tata skulle gå sammen om å utvikle nye bilmodeller.

Nå skal imidlertid disse samtalene ha strandet, og Skoda er i gang med utvikling på egenhånd.

Tata står bak blant annet denne: Bittelille og superbillige Nano.

Tata finnes faktisk i Norge også, les mer her:

Også i vår del av verden

Ifølge bransje-tidsskriftet Automotive News er planen å introdusere en helt ny og svært rimelig bilmodell om tre år fra nå, i 2020. De skriver at Skoda har utviklet " en serie av ideer" for en billig bil.

Tanken skal være å ta utgangspunkt i det indiske markedet. Etter hvert som millioner av indere får økt kjøpekraft og mulighet til å kjøpe sin første bil, ligger det her et stort marked for bilprodusenter som klarer å lage biler rimelig nok. I praksis slik at kjøperne kan ta seg råd til helt ny bil, i stedet for å kjøpe brukt.

Land som Brasil, Iran og Russland er også svært interessante her. I praksis vil det også være mulig å selge mer påkostede varianter i vår del av verden. Renaults lavprismerke Dacia har på mange måter gått opp løypa her. De tilbyr enkle og robuste biler med gårsdagens teknologi, til svært gunstig pris. Det har slått an i mange store markeder i Europa.