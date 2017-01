Nå kan du kjøpe bilen som egentlig ikke finnes

Saab 9-5 SportCombi rakk aldri å komme på markedet før Saab gikk konkurs. Likefullt kan du nå sikre deg et norskregistrert eksemplar av arten.

– Om den vekker oppmerksomhet? Ja, det skal jeg love deg! Og du skulle sett i Sverige – der er det bare helt vilt!

Det sier Øivind Østbø, som sammen med sin bror Harald selger en bil som skiller seg ganske godt ut fra de drøyt 60.000 andre bilene som ligger til salgs på finn.no akkurat nå.

At den skiller seg ut er kanskje ikke så veldig rart. For dette er bilen som egentlig ikke finnes, samtidig som den er et ikon.

Som du skjønner, dette er rimelig spesielle og sære greier.

Det er nemlig en Saab 9-5 SportCombi. Altså stasjonsvognutgaven av den aller, aller siste Saaben som noensinne ble produsert.

Skulle kommet i 2012 - men kom aldri...

Saab balanserte på kanten av stupet. Finanskrisen gjorde at det amerikanske eierselskapet General Motors (GM) kvittet seg med dem.

Men endelig kom en helt ny Saab 9-5, sterkt basert på Opel Insignia, i 2010, sterkt på overtid. Denne modellen ga håp i en ellers tung tid.

Særlig var det knyttet store forventinger til stasjonsvognutgaven. 9-5 SportCombi var planlagt lansert i 2012. Men så gikk Saab konkurs rett før jul i 2011. Altså kom det aldri noen SportCombi...

22 biler ble solgt

Allikevel kan du nå altså få kjøpe en på norske skilter.

Nå kan du sikre deg en unik Saab som gir mye oppmerksomhet.

Dette er én av 27 prototyper/førserie-biler som ble produsert. 22 av disse ble solgt på auksjon i etterkant av konkursen. Dette er én av disse bilene.

– Broderen og jeg har hatt den sammen og brukt den en god del til treff, messer og utstillinger hvor bilen helt klart har vakt mye oppsikt. Men vi har kun brukt den om sommeren og behandlet den svært forsiktig, forteller Øivind.

Nå er det fem år siden Saab-konkursen

Voldsom respons

Det har vært noe få og små barnesykdommer som er fikset opp i. Bilen har ellers gått som en klokke og fungerer helt prikkfritt.

– Men nå bor Harald og jeg i hver vår by. En i Tromsø og en i Bodø. Ettersom dette var et fellesprosjekt, har bilen nå egentlig bare blitt stående og det synes vi begge er litt synd.

– Derfor tenkte vi å se om noen andre som kanskje ville ta over. Det er jo for galt at den bare står der, selv om den er både trygt og godt lagret, forklarer han videre.

Han forteller at det har vært voldsom respons på annonsen også. Over 10.000 visninger den første dagen, midt i romjula. Mange har også ringt, forstår vi.

– Ja, det har ikke resultert i noe konkret salg enda, men mange er tydelig nysgjerrige på hva dette er for noe.

En ekte Saab-familie

Prisen var også vanskelig å fastsette, forteller den hyggelige selgeren.

– Ja, det var ikke lett, altså. Dette er en av veldig få biler som er registrert. Det er ikke akkurat flust av biler å sammenligne med, for å si det pent... Derfor er dette mest en slags prisantydning. Vi er åpne for fornuftige bud – veldig gjerne av entusiaster som virkelig forstår hvor uvanlig bilen er. Dukker riktig kjøper opp, tror jeg vi skal bli enige om pris, sier Øivind.

Han gjør oppmerksom på at bilen ikke må selges. At brødrene er selv er entusiaster er det liten tvil om.

Dette var bilen som skulle redde Saab, men den kom for sent. Like før jul i 2011 var det nemlig slutt, da gikk Saab konkurs.

Harald kjører en svært sjelden Saab 9-4X, de her en Saab Sonett, Øivind kjører en 9-3 til daglig – og far til brødrene kjører en Saab 9-5.

Så har du lyst på en helt unik Saab, bør du kjenne din besøkelsestid. Det kan bli lenge til neste sjanse...

