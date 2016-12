Nå kan dette problemet snart være historie

Det hører kanskje strengt tatt inn under kategorien i-lands problemer, men mange har opplevd at deres automatiske vindusviskere går i gang når man er i en vaskehall med bilen.

Dette skjer av mange grunner, men hovedsakelig fordi de færreste tenker på å slå av den automatiske funksjonen før de kjører inn.

Selv om dette ikke umiddelbart synes som klodens mest presserende problem, er det tusenvis av vindusviskere som hvert år blir ødelagt i vaskehaller, fordi sensorene oppfatter bilvasken som regn.

Plukker opp lyd og vibrasjon

Honda har mange flinke ingeniører (vi hadde nylig en sak om en Honda-patent som lar deg endre styrken på solskjermingen manuelt, se linken under), og de har nå søkt patent for et system som kan forhindre dette problemet i vaskehaller.

Systemet mottar informasjon fra ulike sensorer. En av disse sensorene er i stand til å plukke opp lyden og vibrasjonen fra utstyret man bruker i bilvasker, og registrerer også når børstene kommer i kontakt med bilen.

Men å plukke opp diverse støy og vibrasjoner er ikke nok, for under kjøring i ekstremvær som haglvær/tordenvær/orkan vil støy/vibrasjon være like ille, og da ønsker man definitivt IKKE at vindusviskerne skal slå seg av.

PATENT: Her er Hondas patent-tegning for systemet med sensorene, som overvåker de automatiske vindusviskerne.

Andre vaskehallproblemer

Derfor trenger også systemet informasjon fra selve bilen om kjøretøyhastighet, og hvor mye gassen og bremsen blir tråkket ned. Dette gjøres ved hjelp av ulike sensorer, og således kan systemet konkludere med at bilen står stille i en vaskehall, og at den ikke er utsatt for et kraftig uvær.

Når systemet kan tas i bruk på en produksjonsbil er usikkert, men forhåpentligvis kan Honda nå jobbe videre med andre vaskehallproblemer. Hva med en vaskehallmodus, som feller inn speilene automatisk, deaktiverer de automatiske vindusviskerne og slår av parkeringssensorene? Da vil nok mange juble (folk med takbokser får takke seg selv).

