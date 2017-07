Nå kan det bli slutt for denne Teslaen

Roadsteren var først, men det var Model S som fikk Tesla-eventyret ut av startgropa.

Neste modell ut skal imidlertid få prosjektet til Elon Musk til å ta skikkelig av. Model 3.

Underveis i utviklingen av både Model S og Model X har Tesla hele tiden gjort store og små endringer med modellutvalget sitt. Blant annet har flere av innstegsmodellene blitt faset ut.

Nå sier ryktene at bilen Broom for bare kort tid siden testet – innstegsmodellen og den bakhjulsdrevne Model S 75 – skal kuttes fra nyttår.

Større forskjell

Det er det flere amerikanske nettsteder som rapporterer nå, blant annet Electrek. Grepet skal både gjøre gapet fra Model 3 til Model S større, og samtidig være en følge av at det er AWD-bilene er som er mest populære.

Det betyr i tilfelle at 75 D blir den nye innstegsmodellen i Model S-familien. Den har en startpris på 622.700 kroner i Teslas konfigurator. Det er rundt 40.000 mer enn de 582.300 en 75 koster.

Electrek skriver at de har fått bekreftet fra Tesla hold at det blir slik, men at det ikke er satt noe eksakt dato, annet enn innen utgangen av året.

Snart duket for 3

Med mindre Tesla bestemmer seg for å lansere en ny innstegsmodell av Model S, blir Model 3 den eneste Teslaen med bakhjulsdrift fra 1.1.2018.

Model 3 er på sin side ventet å koste fra rundt 300.000 kroner, selv om prisene ikke er bekreftet enda.

Pris og utstyr på Model 3 er ikke avslørt enda, har over 400.000 kunder rundt om i verden forhåndsbestilt Model 3. Tusenvis av disse igjen, er bosatt i verdens fremste elbil-land – nemlig Norge.

Og de sitter akkurat nå å venter i spenning på å få vite alle detaljene om bilen de har betalt depositum på. Det skal ikke være lenge igjen av den ventetiden.

Flere forskjeller

Det vi vet er forvørig at rekkevidden blir fra rundt 345 km, at 0-100 km/t skal gå unna på under 6 sekunder, at den får hardware for Autopilot og klargjort for superlading.

Model 3 skiller seg også ut på andre måter, gjennom at den ikke har samme mulighetene for å spekke den opp som Model S.

De som vil reservere må betale 10.000 kroner, og kan trolig vente seg å få bilen overlevert i løpet av et års tid.

