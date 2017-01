Nå har millionbilen blitt billig

Dette er et skikkelig råskinn fra BMW.

Her kan du sikre deg en helt spesiell sportsbil. Med en tunet V8-motor har denne bilen rundt 400 hk.

BMW var ikke redde for å sjokkere da amerikanske Chris Bangle satt i designsjef-stolen. Den mest kontroversielle bilen fra ham var nok direktørbilen 7-serie, som kom i 2002.

Men også den sportslige coupeen, 6-serie, fikk mange til å heve øyenbrynene. Hovedsaklig på grunn av det klumpete bagasjeromslokket, men også frontlyktene skapte reaksjoner.

Rett og slett en spesiell bil. Men at den var god å kjøre, er det ingen tvil om.

Om vi ser bort ifra M6, var 650i toppmodellen i 6-serie-sortimentet. Et skikkelig V8-råskinn med 367 hk. På bruktmarkerdet er det nå tid for å gjøre et lite kupp på nettopp en slik.

Steindyr

Ny i Norge kostet en slik knappe 2 millioner kroner. Nå ligger det en 2007-modell på finn.no, med en prisantydning på 499.000 kroner.

Den er gått bare 61.000 kilometer, og er dessuten bygget om av Hamann. Sistnevnte har gitt bilen litt ekstra krefter. Ifølge annonsen er det nå 400 hk å leke seg med.

