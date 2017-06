Nå har Ampera-e blitt «bruktbil» - og sjekk prisen!

Det er bare noen få dager siden de aller første norske kundene fikk sine eksemplarer av nye Opel Ampera-e.

En bil som er en sensasjon for Opel. Mer enn 4.000 forventningsfulle norske kunder har bestilt den elbilen. Slik blir det fort lang leveringstid av. Faktisk må du nå vente opp mot to år, om du bestiller bilen nå.

Kompakte ytre mål, men et svært romslig indre, motor på hele 204 hestekrefter og ikke minst en teoretisk rekkevidde på 520 kilometer (i flg. NEDC-normen) og det hele til en pris på rundt 300.000 kroner, har gjort Opel-nykommeren svært populær.

Nå utover sommeren fortsetter overlevering av biler til ventende kunder.

De har fått bilen over 4.000 nordmenn venter på

For bare et par uker siden fikk Turid Høiem, Helmer Teksdal og Bente Østeng sine biler, som de første i Norge.

Levert for to uker siden – er bruktbil nå

Men ikke alle som har fått elbilen fra Opel velger å beholde den. Faktisk ligger flere eksemplarer til salgs på nettstedet finn.no akkurat nå. Altså bare dager etter at bilene trillet ut av forretningen for første gang.

Årsakene til det kan nok være både flere og sammensatte, tror Broom-redaktør Knut Skogstad.

– Ja, absolutt. De som får bilen nå, har jo også ventet en stund. De første bestillingene ble gjort på høsten i fjor. I mellomtiden kan jo ting som familieforhold, jobb og andre behov ha endret seg.

– Noen har kanskje i mellomtiden kjøpt en annen bil som de velger å beholde også, mens atter andre kanskje ser sitt snitt til å hent ut rask profitt. Det er jo noe med tilbud og etterspørsel, sier Skogstad.

– For samtlige av de bilene som ligger i bruktmarkedet, er priset vesentlig høyere enn hva eieren betalte. Startprisen da det ble åpnet for bestillinger høsten 2016 var på 289.000 kroner.

Nå er de første altså blitt "bruktbiler". Og prisen har gått kraftig opp. Bilene som har gått mellom50 og 100 mil, ligger nå på fra 390.000 kroner.

Se eksempel på annonse her:

Noe særlig nærmere ny bil kommer man ikke …

Kan være smart å kjøpe allikevel

Det hører for såvidt med til saken at det har vært en generell prisjustering på Opel Ampera-e også. Toppmodellen, om du bestiller den nå, ligger på rundt 350.000 kroner. Men da må du vente i opptil 2 år før du kan ta nyervervelsen i bruk. Det er nok langt i overkant for mange,

– Slik sett er det kanskje ikke så ille å betale noen titusener mer, og så kunne ta bilen i bruk umiddelbart. Er alternativet å kjøre en fossilbil i de to årene man må vente, så forsvinner jo fort pristillegget i drivstoff, samtidig som du får et fortsatt verdifall på bilen du allerede har, avslutter Skogstad.

Ikke i noen av annonsene på bilene som er lagt ut til salgs oppgis det noen grunn for salget. Noen av bilene selges av private, men det ser også ut til å være et par firmaer som selger sine Ampera-e.

Det er all grunn til å anta at bilene er «nye i Norge» og ikke brukt- eller parallell importerte. Norge var nemlig det landet i verden som fikk bilene først.

