Militærkjøretøyet som amerikanerne ikke får kjøpe. Nå gjør Hummer comeback Men i hjemlandet får de ikke lov til å selge den.

Militærkjøretøyet HMMWV ble en legende etter «Operation Desert Storm» i Kuwait i 1991. Takket takket være påtrykk fra Arnold Schwarzenegger, ble dette til produksjonsbilen Hummer. I 2006 sluttet GM med Hummer H1, og avlivet merket Hummer i 2010. Finanskrisen rammet bilgiganten hardt, og Hummer fikk lide for det. Men AM General som stod bak HMMWV, har hele tiden laget den militære utgaven, og begynte selv i 2013 å levere en sivil versjon uten drivverk, som et såkalt C-Series Kit til 60.000 dollar. Et lite knippe på fem Hummer-entusiaster gikk sammen og dannet Humvee Export høsten 2013, og har klart å finne importører som selger C-Series Kit til Afrika, Midt-Østen og noen få europeiske land. Dette selskapet har funnet sammen med VLF Automotive, et selskap som inneholder tunge navn som legendariske Bob Lutz (har hatt toppjobber både hos BMW, GM, Ford og Chrysler), designeren Henrik Fisker og ex-Boeing mann Gilbert Villarreal. Avduket i Kina VLF bygger den gamle Fiskeren med Corvette-motor, samt ulike Viper og Mustang-kreasjoner, og skal nå sette sammen C-Series biler med GM drivlinje. Rigmor har en av Norges råeste bruktbiler Under bilutstillingen i Shanghai nylig kunne man avduke den ferdige bilen, og man satser på at Kina vil være et godt marked for 4x4-legenden.

FORNØYD: Humvee Export sin visepresident Paul Chedid var fornøyd i Shanghai.

Tidløst design Bilen ser ut akkurat som da Schwarzenegger gjorde den berømt på tidlig nittitall, bortsett fra at den har frontpartiet fra dagens militærversjon. Den utstilte bilen har skinnseter med en oppbevaringsboks av tre bak baksetene. Tre utstyrsnivåer er tilgjengelig: Bravo, Charlie og Delta. Kundene vil kunne velge mellom mange ulike tilvalg, som f. eks stereoanlegg med seks høyttalere. Drivlinjen består av fire ulike motorvalg fra GM. Dieselversjonen på 6,5-liter kommer i tre varianter: 190 hk, 205 hk og 250 hk. Bensinversjonen LS3 som er en 6,2-liters V8 på 420 hk er også tilgjengelig, og leveres sammen med en firetrinns automat. Hva slags girkasse som leveres med dieselmotorene er ikke oppgitt. Kan ikke selges i USA Ferdige priser er ikke klare, men man håper å bygge 100 biler i år, hovedsakelig for rike kunder i Kina. På hjemmemarkedet vil man imidlertid ikke selge noen biler. Humvee Export klarer ikke å sertifisere bilen, fordi den ikke møter kravene i den nylige vedtatte loven «Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act». Nå er antallet bruktbiler rekordhøyt Den ble laget slik at firmaer som lager spesielle biler i lave produksjonstall, som replika-firmaer og Kit Car-selskaper, ikke trengte å gjennomgå de kollisjonskrav og EPA-krav som vanlige bilmerker må (og som koster enorme summer). Kravet for å gå inn under kriteriene til denne loven, er at bilen som produseres må være en lisensiert replika av en bil som ble bygd for minst 25 år siden.

