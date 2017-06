Nå forsvinner elektriske Mercedes B-klasse fra markedet

Årsaken skal være at bilen rett og slett ikke solgte utenfor Norge.

Overfor BilNorge sier informasjonssjef Audun Hermansen i Mercedes at de nå har rundt 500 biler på lager, og at de regner med at det holder frem til november.

Avgjørelse kommer etter oppsiktsvekkende rapport

Avgjørelsen om å kutte ut B250e, kommer etter at en svensk rapport fra det Svenska Miljöinstitutet viste at produksjonen av batterier til elbiler er mer forurensende enn det som tidligere har vært antatt.

Undersøkelsen viste at batteriproduksjonen og gjenvinning i gjennomsnitt fører med seg 150-200 kg CO2-ekvivalenter per kWh kapasitet. Et vanlig 30 kWh-batteri fører dermed med seg et utslipp på opp mot 6 tonn CO2 før bilen har kjørt en eneste kilometer. For 60 kWh-batteriet i en Opel Ampera-e er det opp mot 12 tonn - og det finnes i dag biler med 100 kWh.

Tilsvarer åtte års bilkjøring



Tallene kan være litt vanskelig å forholde seg til, men en helt vanlig bensinbil har et utslipp fra eksospotta på rundt 1,5 tonn i året (100 gram CO/km * 15.000 km).

Det betyr at batteriproduksjonen tilsvarer utslippet til 8 års bilkjøring. Da har vi dog ikke tatt med at også bensin må pumpes opp fra bakken, destileres og fraktes.

- Elbiler og ladbare hybrider har store fordeler sammenlignet med bensin- og dieselbiler, spesielt når det gjelder lokalt utslipp. Men det er også viktig å se på hele bildet og minimere miljøpåvirkningen fra produksjonsleddet, sier forsker Lisbeth Dahllöf i Svenska Miljöinstitutet.

- Resultatene viser at man bør tenke på å ikke velge en elbil med større batteri enn nødvendig. For fremtiden er det viktig at produksjonen av elbilbatterier skjer så energiøkonomisk som mulig, sier forsker Mia Romare ved det samme instituttet.

De trekker blant annet frem mer bruk av fornybar energi i produksjon - noe Tesla har gått i bresjen for.