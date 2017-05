Nå forsvinner både Beetle og Scirocco

Volkswagen har et rekordstort modellutvalg. De har en bil i omtrent hvert eneste segment som finnes.

Men nå velger de å tynne ut litt for 2018-modellene.

Mye tyder på at både at den sporty VW Scirocco og ikke minst retro-bilen VW Beetle er inne i sin siste sesong og altså ikke følger med over i modellprogrammet for 2018.

Årsakene er nok både flere og sammensatte. Mange spekulerer på om det kan være følger av dieselskandalen for halvannet år siden. En lei sak som har kostet VW konsernet store penger. Det kan nok godt være endel av forklaringen, men neppe hele.

Billegender

Sannheten er at en bil som VW Scirocco begynner å bli gammel og at den dermed bygger på en eldre plattform og dermed ikke lengre tilfredsstiller VWs strenge krav.