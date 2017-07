Nå fornyer de arbeidsplassen til veldig mange nordmenn

Det er slutt på at varebilene må være primitive blikkbokser på hjul – med fint lite komfort for den som sitter bak rattet.

De siste årene har det skjedd mye på komfortfronten, samtidig som også varebilene endelig har fått viktig utstyr, særlig når det gjelder sikkerhet.

En av dem som har ledet an her er Ford, med blant andre Transit Custom. Den kom på markedet tilbake i 2012, nå har bilen fått en oppgradering, med en rekke nye funksjoner.

Holder fartsgrensen

Ford beskriver førermiljøet som et "mobilt kontor" og hevder at ingen andre biler i klassen kan tilby like mange oppbevaringsløsninger. For første gang kommer Transit Custom også med en intelligent hastighetsbegrenser, som automatisk holder bilen innenfor de fartsgrensene den registrerer.

Nye Transit Custom tilbyr også blindsoneinformasjonssystem med varsling av kryssende trafikk når du rygger. Disse systemene kommer i tillegg til de mange sikkerhetssystemene som er tilgjengelig i dagens Transit Custom, blant annet antikollisjonssystem med fotgjengeroppdagelse, filskiftevarsler, sidevindsstabilisator, og adaptiv cruisekontroll.

Topp 10 varebil: Dette er de beste

Sport-utgave

Under panseret sitter en ny dieselmotor, Ford 2-liters EcoBlue. Den leveres med 105, 130 og 170 hestekrefter, og har 13 prosent lavere drivstofforbruk enn forrige generasjon av tilsvarende motor.

I tillegg lanseres den nyutviklede 105-hesters ECOnetic-utgaven som leverer drivstofforbruk på 0,57 liter/mil og et CO2-utslipp på 148 g/km.

Bilen blir også tilgjengelig med sekstrinns automatgirkasse, i kombinasjon med 130- og 170-hesters motor.

Transit Custom kommer også i en dynamisk Sport-utgave med 2-liters EcoBluemotor med 170 hester, signaturstriper, unike eksteriørdetaljer og seter i delskinn. Bilen leveres i to forskjellige lengder og to forskjellige takhøyder.

Varebil: Disse er både billige og kule

Mest solgte merke

Interiøret er helt nytt og bygger på Fords nye og forbedrede standard for interiørdesign.

I 2019 kommer Ford Transit Custom dessuten som ladbar hybrid. Den er allerede en del av et større prøveprosjekt hos flere store flåtekunder i London, som for eksempel London by, og Metropolitian Police.

Kort tid etter lanseringen i 2012 ble Transit Custom Fords mestselgende nyttekjøretøy i Europa. Den er også en viktig årsak til at Ford ble det mest solgte nyttekjøretøymerket i Europa i 2015, en posisjon de har beholdt siden.

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no.

