Nå får du Porsche Cayenne til Skoda-pris

Turbo S har en 4,5-liters V8 med twin-turbo og ubeskjedne 527 hestekrefter, nok til å sende den store luksus-SUV-en fra stillestående til 100 km/t på bare 4,7 sekunder.

Men som med mye annet, årene som går, gjør noe med prisen. Nå er SUV-verstingen tilgjengelig for oss som måtte nøye oss med å sikle på den da den var ny. Nå er den til salgs for under 1/5 av nypris.

For prisen har gått fra 2,7 millioner kroner, til 499.000 kroner. Altså omtrent det samme som du må betale for en ikke altfor godt utstyrt Skoda Kodiaq med 1,4-liters motor og 150 hestekrefter...

Okei, da er vel Cayennen oppbrukt, nedkjørt og ødelagt, tenker du kanskje. Vet du hva – mer feil kan du ikke ta.

Bilen som ble kjøpt ny av en velstående familie i sør Italia, har senere funnet veien hit til høye nord. Petter Andreas Poppe, en sann bilentusiast, eier bilen i dag.

– Kun 35.000 nennsomt kjørt kilometer har blitt klokket inn på telleverket. Bilen ser ut som ny, skal lukte som ny, har fremdeles plast på pedalene og flere hundre tusen kilometer å gå på, sier eieren til Broom.no.

Bilen har heller aldri blitt vinterkjørt, eller brukt på saltede veier. Den har vært bil nummer fem i familien, og stort sett blitt brukt til og fra landstedet.

Poppe beskriver seg selv som litt «Petter-millimeter» når det kommer til bilhold. Bilen er håndvasket hver fredag, lakkforseglet, polert og renset innvendig hver tredje mnd. Det sier vel i grunnen ikke så rent lite.