Nå får du BMW X3 til 50.000 kroner

Da BMW lanserte den store SUV-en X5 i 1999, ble den umiddelbart en suksess. Så stor at BMW skjønte at det bare var å følge opp med flere modeller.

I 2003 rullet de ut lillebror X3. Den var tidlig ute i sin klasse og ble umiddelbart en slager blant familie-SUVene. I starten hadde den heller ikke mange konkurrenter. De japanske og koreanske produsentene dominerte klassen, BMW-en bød på kjøreegenskaper og kvalitetsfølelse mange hakk opp fra disse.

Godt tatt vare på

Akkurat nå lanserer BMW tredje generasjon av sin X3. Det gir oss en god anledning til å se på hvordan det har gått med den første i bruktmarkedet.

Denne var på markedet i sju år, fram til 2010. Modellen solgte også godt her i Norge, det betyr at det er mye å velge mellom.

De eldste eksemplarene begynner å få noen år på nakken, det merkes godt på prisene. Nå starter nemlig X3 på rundt 50.000 kroner i bruktmarkedet. Da snakker vi typisk 2004/2005-modeller, som har gått langt. Tilstanden på disse bilene kan naturligvis være svært varierende, men en titt på aktuelle kandidater viser at brukte X3-er jevnt over virker å ha blitt godt tatt vare på. Full servicehistorikk er mer regelen, enn unntaket. For deg som kjøper er det gull verdt!

Designet på første generasjon X3 fikk litt blandet mottagelse, den så helt klart ikke så eksklusiv ut som storebror X5.

Servicehefte er noe av det viktigste en bil kan ha

Gode gener

Dette har nok også en sammenheng med at bilen var dyr som ny, dessuten at den appellerer til en kjøpegruppe som ikke bare skal ha en bil. Mange av konkurrentene går for lut og kaldt vann når de har passert ti år (og har hatt to-tre eiere). Slik trenger det absolutt ikke være med en X3.

Ett eksempel: En bil som selges hos en forhandler i Grenland. 2005-modellen har gått 270.000 kilometer, den har komplett servicehefte og ser pen ut på bildene. Prisen er ikke mer avskrekkende enn 59.000 kroner.

Da X3 ble lansert, fikk den litt kritikk for at bilen virket ganske spartansk. BMW hadde blant annet brukt sparekniven litt i interiøret. Støynivået var også overraskende høyt til å være i en BMW.

Til gjengjeld var kjøreegenskapene svært gode. X3 er basert på BMW 3-serie fra samme tid, det er ikke gener man har grunn til å skamme seg over.

Noen spareløsninger i interiøret, men lyst skinn hjelper alltid på totalinntrykket.

Her går BMW bananas – ser du hva de hyller?

Mange kresne kjøpere

I 2006 fikk bilen en oppgradering, og ble rett og slett mer eksklusiv. Du trenger ikke å ruinere deg for å kjøpe denne heller, her starter prisene på rundt 75.000 kroner.

Hvis du synes høy kilometerstand er skummelt, kan det være smart å legge litt mer penger i kjøpet. Fra rundt 110.000 kroner får du biler som har gått ikke altfor mye over 100.000 kilometer.

Når det gjelder prisbildet for øvrig, er det for X3 som for premiumbiler generelt: Dette varierer veldig. Her handler det om "riktig" utstyr og motorisering. Automatgir, skinnseter og navigasjon er et must for mange kjøpere. Biler som blir oppfattet som mer ukurante, blir også fort mye billigere. Hvis du er villig til å fire på enkelte krav, kan du også få ekstra mye bil for pengene.

480 liters bagasjerom er ikke så verst til denne klassen å være. Det øker til 1.560 når du legger ned baksetene.

Serviceheftet blitt borte...

Kvaliteten på X3 er generelt god, her er det ingen spesielle svakheter som går igjen. Men bremser bør sjekkes nøye. Rust kan også begynne å bli et problem på de eldste bilene, det skader absolutt ikke å sjekke for det.

Vårt råd er uansett å kjøpe en bil med mest mulig komplett servicehistorikk. Hvis serviceheftet har "blitt borte" og det er drøssevis av tidligere eiere på bilen, ja da er det all grunn til å være skeptisk.

En fersk EU-kontroll er et stort pluss. Vi anbefaler også en kontroll av bilen, enten hos NAF eller på et verksted, før kjøp.

