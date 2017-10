Nå får du Audi Q5 hybrid til lavpris

Audi var tidlig ute med elektrifisering av sin SUV Q5. Allerede som 2012-modell kom den på markedet med bensinmotor, i kombinasjon med en elmotor.

Ny var startprisen på denne bilen rundt 800.000 kroner. Men de fleste endte nok på rundt millionen med en fornuftig utstyrspakke og vinterdekk.

I dag er det imidlertid mulig å få den til en tredjedel av prisen, i bruktmarkedet.

Og det kan være et smart bilkjøp!

Denne SUV-nyheten venter mange på

Ikke diesel

Det meste av Audi Q5 i bruktmarkedet er diesel. I utgangspunktet en fornuftig motorisering til denne bilen. Men så var det dette med politikerne våre da, som har bestemt at det er fy-fy. Særlig i de store byene.

Så hvis du bor i eller rundt Oslo, Stavanger, Bergen eller Trondheim, kan det være smart å tenke alternativt. Og en hybrid Q5 kan være svaret, om du er skeptisk til elbil, ønsker en fullverdig SUV – og har et budsjett på 300-350.000 kroner.

Denne Audien er akkurat så rampete som den ser ut

Lov å prute

På finn ligger det syv hybride Q5-er til salgs, mens det er to på autodb. Prisantydningene starter på 319.000 kroner, ferdig registrert, for en 2012-modell som har gått 104.000 kroner.

Men det er kjøpers marked der ute, folkens. Så her er det lov å prute!

Akkurat bilen vi omtaler over har for øvrig en god porsjon utstyr, som at utvendige detaljer er lakkerte helt ned, elektriske sportsseter i skinn, utvidet garanti til 120.000 km, multiratt, 3-soners klima, hengerfeste og justerbare bakseter.

Hybriden har forresten mer standardutstyr enn en vanlig Q5, så du er sikret blant annet navigasjon, 19" felger og Audis sound system.

Interiøret er i stor grad likt på den hybridmodellen. Men merk at det ikke er en vanlig turteller, men i stedet et "powermeter", som gir deg aktuelle data om hybriddriften.

Les vår test av nye Audi Q5 her

Mer standardutstyr

Bensinmotoren yter 211 hk, mens elmotoren har rundt 40 hk. Totalt er systemeffekten oppgitt til 245 hk.

Det gjør at den klarer 0-100 km/t på bare 7,1 sekunder. Og forbruket er ikke ille heller. Det skal være mulig å komme ned på rundt 0,6 l/mil på langkjøring.

I motsetning til diesel/bensin-biler, er faktisk drivstoffbesparelsen størst ved bykjøring. Her er offisielt forbruk 0,66 l/mil, mens en 211 hk bensinmotor har 1,05 l/mil.

Audi eller Volvo – hva hadde du valgt?

Bagasjerommet

I praksis er bagasjerommet i hybriden det samme som i en vanlig Q5. Forskjellen er nemlig bare at rommet under gulvet ikke kan brukes, fordi det her batteriene ligger.

Du har dermed 460 liter til rådighet, og det bør holde for de fleste.

Ulempen er naturligvis at du har litt mindre spillerom til å "stue bort" ting i rommet under gulvet, som ellers gjerne ligger og slenger løst i bagasjerommet.

Skal du bruke bilen opp til hytta, så vær forøvrig obs på at bakkeklaringen er 2,5 cm lavere enn på en vanlig Q5.

Artikkelen er først publisert på broom.no. Les også:



Norske Audi Q5-eiere gir bilen sin 7,7/10 poeng - les mer her

Les om forrige generasjon Q5 i Brooms bruktbilguide

Les våre tester av Q5 her

Audi Q5: Luksus-SUVen som koster deg minst