Nå er det slutt for Tesla Model S 60

I juni 2016 kom "Billig-Teslaen" Model S 60 med en batteripakke på 60 kWh tilbake i Norge.

I praksis er bilen utstyrt med et 75 kWh-batteri som er digitalt "ned-tunet" til 60 kWh for å holde prisen nede. Dersom kundene ønsket seg litt mer rekkevidde og fraspark, kunne de oppgradere bilen over natten mot et kronetillegg.

Les også: Nå blir Tesla Model S billigere

Prisen på Model S 60 med bakhjulstrekk ligger i skrivende stund på rundt 630.000 mens den samme bilen med firehjulstrekk, Model S 60D, koster 670.000 kroner.

"Billig-Teslaen" er imidlertid straks historie. Tesla skal avvikle modellvalget, og det skjer allerede den 16. april 2017. Tesla skal ha sendt ut et brev til sine kunder med informasjonen.

Her heter det at Tesla kutter den billigste modellen fordi kunder flest ender opp med å oppgradere til 75 kWh uansett, og at de ønsker å strømlinjeforme bestillingsprosessen.

One year ago, we introduced the Model S 60 kWh battery as a more affordable option to accelerate the adoption of electric vehicles. However, most customers ended up buying an equivalent to the Model S 75kWh. To simplify the ordering process for our customers, we will be removing the 60 kWh option from our lineup.

Customers who still want the opportunity to own a 60 kWh Model S will have until April 16, 2017 to place their order. Any 60 kWh Model S will have the ability to upgrade their battery to 75 kWh via an over the air update.