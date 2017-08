Nå er det helt slutt for Viper

Ble en snakkis

Da Viper første gang dukket opp som troll av eske i 1992, ble den beskrevet som så røff og barsk at selv voksne menn nesten kvidde seg for å gå ut etter mørkets frembrudd, i frykt for å møte på den...

Oppskriften var like amerikansk og enkel, som genial. Det hadde funket før – og det funket igjen. Potent motor, svære eksosrør, racinginspirert interiør – for ikke å snakke om motorlyden ...

Alt pent innpakket i et ekstremt tøft karosseri. Det gikk akkurat som Dodge hadde regnet med. Bilen ble en "snakkis" – og en suksess, den gangen.

Mye morobil for pengene

Nå er det altså slutt, men bilen lever naturligvis videre i bruktmarkedet, også i Norge.

I skrivende stund er det seks eksemplarer til salgs her hjemme. Den rimeligste er en 1995-modell som har 34.000 kilometer på telleverket, den blir din for 479.000 kroner.

I andre enden av skalaen: En 1997-modell som har gått 67.000 kilometer, her er prisforlangende 699.000 kroner. Eller du kan gå for en 2001-modell cab som har gått 38.000 kilometer, den blir din for 675.000 kroner. Da snakker vi mye morobil for pengene!

Saken er først publisert på broom.no.

