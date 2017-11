Nå er 2018 Audi RS5 blitt 600.000 kroner billigere

Broom mener:

RS5 er blitt betydelig bedre siden sist. Til tross for at den dessverre ikke har V8-er lenger. Kjøreegenskapene er hvassere, ytelsene er overlegne, designet sitter som et skudd – og prisen er langt lavere. Da er det ikke så mye mer å be om...

Vi kan jo ta med at forbruk og utslipp er redusert med henholdsvis 19 og 22 prosent (oppgitt snittforbruk: 0,87 l/mil / CO2-utslipp: 197 g/km). Men ikke forvent å få noen blomsterkvast av MDG av den grunn ...

Sammenlignet med konkurrentene mangler den noe på X-faktor, eller råskap, om du vil.

