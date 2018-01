Nå blir reklame i bilen snart en virkelighet

Bilprodusentene jobber kontinuerlig med å utvikle nye løsninger for å gjøre brukeropplevelsen bak rattet enklere og mer intuitiv.

De siste årene har vi sett en stor økning i bruk av både større og flere skjermer i forbindelse med bilens infotainment-system. I dag er Tesla blant produsentene som er lengst fremme på dette området.

Her styrer du i praksis alt fra én gigantisk skjerm, som også er koblet til internett. Det betyr at man kan surfe på nett, streame musikk og motta direkte trafikkvarslinger, for å nevne noe.

Reklame tilpasset deg

Nå ønsker flere bilprodusenter å benytte infotainment-systemet for å tjene noen ekstra kroner gjennom å tilby annonsering på bilens skjerm.

Amerikanske Telenav er allerede i gang med å utvikle denne løsningen, og har foreløpig inngått et samarbeid med General Motors, Ford, Toyota og Lexus. Tanken er at bilens GPS-posisjon avgjør hvilke annonser som vises på infotainment-skjermen. Når man er ute på tur kan det eksempelvis dukke opp reklame for nærliggende restauranter eller andre tilbud i området.

Reklamen skal naturligvis ikke distrahere føreren langs veien. Derfor vil den kun vises i det fører går inn i bilen, starter motoren eller venter på rødt lys. Annonsene skal forsvinne automatisk når bilen er i bevegelse, eller når infotainment-systemet brukes til andre formål.

TOYOTA HAR INNGÅTT SAMARBEID: Toyota er blant produsentene som har inngått et samarbeid med Telenav for utvikling av reklame i bilen. Illustrasjonsfoto.

Lavere kostnader

Hensikten med bilannonseringen er i følge Telenav å generere ekstrainntekter til bilprodusentene, slik at de kan redusere kostnaden til bileieren ved abonnement på nettbaserte tjenester.

I tillegg til de nevnte produsentene, er det også kjent at BMW har testet mulighetene for bilreklame på sine iDrive-skjermer. BMW 7-serie prøvde ut teknologien, hvor annonsene baseres på bilens posisjon, tilbake i 2014.

Når reklamen inntar bilparken for fullt gjenstår å se, men skal vi tro den amerikanske utvikleren, er det ikke langt unna…

