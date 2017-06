Myndighetene avviklet elbilfordelene i Hongkong - ikke én elbil er solgt siste måned

Teslasjef Elon Musk beskrev i sin tid Hongkong som en "fyrlykt for elektriske kjøretøy" takket være den enorme mengden mennesker som valgte å bytte til elbiler i byen.

Særlig var det Tesla folk ville ha, merket stod for 80 prosent av markedet. I likhet med Norge hadde myndighetene etablert elbilfordeler som senket kostnaden på elbiler betraktelig.

Men 1. april 2017 var det slutt. Over natten ble elbilfordelene avviklet.

Det var på forhånd forventet at etterspørselen skulle gå ned ettersom prisen på elbiler økte med mellom 50 og 80 prosent, men det var ikke forventet at salget skulle stoppe opp helt.

Ikke én elbil solgt på 30 dager



Det er imidlertid hva som skal ha skjedd. I mai ble det ikke registrert salg av en eneste elbil i Hongkong, skriver nettsiden Electrek.

Den brå avslutningen av elbilfordelene skapte naturligvis en kunstig høy etterspørsel i mars, hvor salget økte med 30 prosent.

Nettsiden skriver at Teslas dominans i markedet kan ha vært en medvirkende årsak til at insentivene ble avviklet. I september 2016 klagde tyske bilprodusenter på at fordelene ikke gjaldt hybridbiler, og at de dermed ikke klarte å konkurrere i markedet.

Lobbyistene ønsket at fordelene også skulle inkludere ladbare hybrider, men myndighetene valgte heller å jevne ut spillematten ved å avvikle fordelene helt og holdent.

Salget stupte i Danmark også



Også i Danmark har salget av elektriske biler falt kraftig i etter at myndighetene fjernet avgiftsfritaket 1. januar 2016.

I 2015 ble det solgt 4.523 nye elbiler i Danmark. I 2016 ble det solgt bare 1262 elbiler, blant disse har kun litt over hundre endt opp i privat eie, viser tall fra Dansk Elbil Alliance.

Årsaken til nedgangen er at elbiler nå er pålagt de samme avgiftene som alle andre biler.

Siden 2003 har det blitt solgt 8.312 elbiler i Danmark. Over halvparten av dem ble solgt i 2015, men en årsak til det høye salget er nettopp at danske bilkjøpere ville sikre seg elbil før avgiftsfritaket ble fjernet.