Mye tyder på at Volkswagen T-Roc blir en norsk bestselger

Det er gode tider for alle som har lyst på SUV. De siste årene har det kommet en rekke nye modeller, og det finnes knapt et bilmerke som ikke har minst to eller tre SUV-er i modellutvalget sitt. Mange har flere også.

Her spenner det fra små og kompakte biler til digre luksusbiler i millionklassen.

Når Volkswagen nå gjør seg klare til å lansere en helt ny modell, snakker vi en bil i den kompakte enden av skalaen. Deres nye T-Roc skal bli en direkte konkurrent til biler som Nissan Qasqhai (bestselgeren i klassen), Kia Sportage og Toyota CH-R – for å nevne noen.

Vi så konseptbilen allerede på bilmessen i Geneve for tre år tilbake. Nå er det like før den produksjonsklare modellen debuterer. Den skal vises første gang 23. august.

Avslører to bilder

Volkswagen har gitt oss noen bildedrypp på vei mot dette. Nå har de akkurat sendt ut en skisse av bilen, fra siden.

Dessuten en videosnutt som avslører deler av designet:

Førsteinntrykket er at T-Roc fremstår som mer sportslig enn storebror Tiguan. Samtidig har den fått med seg de stramme linjene vi kjenner fra dagens Tiguan. Men her er de trukket enda et steg videre, noe som gjør at nykommeren fremstår lav, bred og dermed sportslig i uttrykket.

Kjøper seg ned

For Volkswagen blir det naturligvis viktig å sørge for at T-Roc skiller seg tilstrekkelig fra Tiguan. I praksis sikter Tiguan seg mot det tradisjonelle familiemarkedet. Den har plass til fem og bra med bagasje.

T-Roc er naturlig nok mindre, og dermed kanskje valget for single, par uten barn – eller godt voksne som ikke lenger trenger så mye plass som før. Mange av dem "kjøper seg ned" i størrelse når de bytter bil. Da blir det viktig å kunne tilby både komfort og utstyr som de er vant med. Det skal ikke være nødvendig å kompromisse på dette, selv om man velger mindre bil.

