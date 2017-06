Møt ditt nye digitale kjæledyr: Anki Cozmo

På sett og vis er det en slags moderne Tamagotchi, men du slipper å mate den 14 ganger i døgnet for at den ikke skal dø. I stedet er det en liten tass som vokser med deg, og som utvikler sin personlighet over tid.

Foreløpig har vi hatt altfor lite tid med den til å kunne vurdere om dette er noe som faktisk er morsomt i hverdagen, men det er et slags vindu inn i fremtidsfilmer som "i, Robot" - eller Wall-E om du vil.

En åpenbar svakhet

Anki har jobbet hardt med at den lille tassen skal fremstå å kommunisere med deg, men dessverre har de ikke inkludert noen form for stemmegjenkjenning eller stemmestyring. Skal du gjøre noe med roboten som den ikke bestemmer selv, må du gå inn i mobilappen for å gi instruksjoner - før du kan gjennomføre de høyst fysiske lekene med roboten. Som for eksempel bygge med klosser eller reaksjonsspill.

En helt åpenbar svakhet er at man ikke kan snakke direkte til den, noe som fjerner deg litt fra illusjonen om det digitale kjæledyret. Likevel ble vi sittende igjen med et smil om munnen.

Om smilet blir værende, får vi se når vi får tilgang til Cozmo over sommeren en gang.