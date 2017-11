Motorlegende Bob Lutz spår dagens bilindustri en grim framtid

Bilforhandleren slik vi kjenner det i dag, vil ikke lenger eksistere, skriver eksperten. Og han mener det ikke lenger er en hemmelighet.

Jeg tror nok alle ser det komme, men ingen vil snakke om det. De vet de kommer til å klare seg noen år til så lenge de tilbyr overlegen teknologi, overlegen design og har god programvare for autonom kjøring. Bob Lutz

Lutz skildrer en dyster framtid for mannen i gata som er glad i bilen sin, liker å kjøre og er genuint opptatt av bil.

Med mindre han har råd til å holde på med motor som en dyr hobby, tror Lutz den privateide bilen bare er et minne innen overskuelig framtid.

Det vil selvsagt være en overgangsperiode. Alle vil ha fem år på å få bilen av veien eller selge den som skrapmetall eller bytte den inn mot en modul i flåten. Bob Lutz

Side3s motorekspert Magnus Blaker tror Lutz kan ha rett i mange av sine spådommer, men at endringen for norske bilister neppe kommer så raskt.

- Lutz er ikke den første til å spå at det å kjøre bilen selv kan bli forbudt innen overskuelig fremtid, og ser man på den teknologiske utviklingen for selvkjørende biler er det ikke usannsynlig at han har rett. Og det vil bli en enorm utfordring for mange bilprodusenter.

- Men samtidig kan det godt være at denne utviklingen kommer ganske sent til Norge. Det hjelper ikke med avansert teknologi om sensorene ikke fungerer. Det er et reelt problem på vinterføre.

- Volvo har sagt at selvkjørende biler ikke fungerer på vinteren, og en må finne en løsning på sensorer som settes ut av spill før man fjerner rattet i bilene.

I videoen nedenfor demonstrerer Tesla hvordan en av produsentens biler er i stand til å kjøre på egen hånd fra én by til en annen, og parkere seg selv:

Da Nissan annonserte elbilkonseptet IMx, fokuserte japanerne på bilens kommende selvkjøringsegenskaper: