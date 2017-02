Monica tok bilder av verdens råeste SUV – på test i Norge!

Audi har tatt med seg en spennende flåte av nye modeller til testkjøring i Norge.

Her er det både SUV-er, sedaner og stasjonsvogner – alle sammen svært godt kamuflert med folie. Tanken er naturligvis at ingen skal få se hvordan bilene ser ut, før de er helt ferdige og klare for lansering.

I følget var trolig nye A6, A7 og SUVen Q8. Men det var også en annen og spennende bil med på testturen til Norge – fra det langt mer eksotiske merket Lamborghini. Det er VW-konsernet som eier både Audi og Lamborghini.

Nå nærmer det seg lansering av den svært etterlengtede SUV-en fra det italienske bilmerket. Urus er navnet – og her har vi altså en god pekepinn på hvordan den vil se ut...

VIST FRAM I 2012: Her er konseptbilen Lamborghini viste fram allerede tilbake i 2012. Nå nærmer den seg produksjonsklar – og det ser ikke ut til å bli så store forandringer.

Likte ikke oppmerksomheten

Monica Holm (34) fra Lom var ikke sen å reagere da hun så alle de kamuflerte bilene stå parkert utenfor Kiwi på Lom. Hun stakk hjem og fikk tak i kameraet sitt.

– Da jeg begynte å ta bilder, fikk de det veldig travelt med å reise. Han ene lurte på om jeg jobbet for et magasin. Da jeg spurte om det var nye Audier, ville han ikke svare, forteller den ivrige fotografen.

Aldri sett før

Monica har aldri sett denne typen kamuflerte biler før. Da er det sannelig ikke verst å få med seg verdens råeste SUV i debuten!

Ja, for Lamborghini er ikke snauere enn at de legger lista veldig høyt når de skal inn i det nye segmentet. Dette skal bli den dyreste og råeste SUV-en på markedet!

– Den bråket voldsomt og hørtes ut som den hadde mange hestekrefter, bekrefter fotografen.

