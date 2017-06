Model S 75 er den billigste Teslaen du kan kjøpe

Få biler har skapt mer furore i Norge enn det elbilen Tesla Model S gjorde da den entret landet for fire år siden.

At folk i små rare elbiler med høyst begrenset rekkevidde og uten varmeapparat fortjente avgiftsfritak, gratis bom, parkering, lading og tilgang til kollektivfeltet var én ting.

Men da dette luksusflaket av en amerikansk bil fikk de samme godene. Ja, så satte det sinnene i kok hos mange. Diskusjonene gikk høyt.

Nå triller snart 13.000 slike biler lydløst rundt på norske veier. Tesla Model S har blitt et dagligdags syn i mange deler av vårt langstrakte land. Den satte en helt ny standard i elbil-klassen og flere og flere innser at elbilene, dyre eller billige, trolig har kommet for å bli.

Det samme som to Toyota Prius, eller en halv Porsche Panamera

Den billigste Tesla Model S heter 75 – kort og godt, og koster nå 597.100 kroner.

Model S 75. Kort og greit. Det betyr i praksis 320 hk og 480 km (teoretisk) rekkevidde.

For å sette det litt i perspektiv: Det er omtrent det samme som to Toyota Prius eller en Volvo S90 D4, en Mercedes 220 CDI med litt utstyr, eller som en litt godt utstyrt VW Passat Alltrack – eller halvparten av hva en Porsche Panamera hybrid koster.

For den prisen får du 2.108 klio og tett på fem meter med Tesla, og en teoretisk rekkevidde på 480 kilometer i følge NEDC-normen. Mens bilens egen kjørecomputer oppgir mer realistiske 380 kilometer når den er full-ladet.

Du får også fem fullverdige sitteplasser og to bagasjerom på til sammen 895 liter i følge Tesla selv.

Rask

Du får også 320 elektriske hestekrefter og et dreiemoment på 440 Nm som er tilgjengelig fra første omdreining. Det sender bilen fra 0-100 km/t på kjappe 5,8 sekunder og som byr på en toppfart så vidt over 200 km/t.

Selvfølgelig er den innvendig utstyrt med den store skjermen som på mange måter er Teslas varemerke.

Men til denne prisen må du nøye deg med bakhjulsdrift, interiør i stoff (pluss 27.300,- for skinn) og får ei heller med vinterpakke (Pluss 8.700,-), som inkluderer varme i rattet og baksetene.

