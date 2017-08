Mini E kan bli en av de morsomste elbilene

Mini viste fram en elektrisk konseptbil allerede i 2009, men den gangen ble det ikke mer enn et konsept.

I mellomtiden har det kommet en rekke nye elbiler på markedet, samtidig som verdens bilprodusenter gjør seg klare til en stor elektrisk offensiv. Den vil også Mini være med på, derfor er det nå klart at det kommer en elektrisk Mini, nøyaktig ti år etter det første konseptet.

2019 blir nemlig lanseringsåret for merkets første elbil, den skal baseres på den klassiske, tredørsutgaven av Mini.

Morsom å kjøre

Den får vi en forsmak på om bare noen uker. Mini skal nemlig vise sin nye elbil i konseptversjon på bilutstillingen i Frankfurt. Det er ventet at den designmessig vil være svært nært produksjonsklar bil.

Her ligger det også an til en svært kjøreglad elbil. Mini har fått mye (velfortjent) skryt for kjøreegenskapene sine. Her er det høy gocart-faktor. Og selv om det nødvendigvis blir flere kilo å dra på i en elektrisk utgave, er det grunn til å vente morsomme og involverende kjøreegenskaper.