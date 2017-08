Mercedes-sjefen tjener mer enn toppene i DNB og Statoil

Nybilsalget i Norge går så det griner om dagen. I fjor ble et rekordår med 154.000 solgte nybiler.

Det er det tredje beste salgsåret noensinne her til lands. I år kan det gå mot nok en rekord.

Bare i juni i år ble det registrert 14.228 nye personbiler, 547 flere enn samme periode i fjor. Oppgangen gjelder også for årets seks første måneder, sammenlignet med 2016.

Blant bilmerkene som får kjenne på kjøpelystne nordmenn er Mercedes. De er Norges 4. mest solgte bilmerke i år, og opplever stadig økt interesse for sine modeller.

Gigantlønn til konsernsjefen

Det kommer trolig sjefene i bransjen også til gode. I følge tall fra Bilnytt.no (krever innlogg), mottok konsernsjef i Bertel O. Steen, Bjørn Maarud, en solid utbetaling i fjor.

GLC er modellen som selger best hos Mercedes akkurat nå.

Det er Bertel O. Steen som importerer blant annet Mercedes-Benz, Peugeot, Kia og Citroén til Norge.

Med en utbetaling på hele 17.292.000 kroner, i totale lønns-, pensjons- og bonusordninger, innebærer det mer enn toppsjefene hos både DNB, Statoil, Telenor og Hydro, i følge nettstedet.

Konsernsjef i DNB, Rune Bjerke, mottok en lønn på cirka 8,1 millioner i fjor. Videre fikk konsernsjef i Statoil, Eldar Sætre, en utbetaling på rundt 11,4 millioner.

Det betyr trolig at konsernsjefen i Bertel O. Steen var blant de best betalte toppsjefene i norsk næringsliv i 2016.

Eksklusivt: Her avsløres en av høstens store Norges-nyheter

Møller omsatte for over én milliard

Målt i omsetning er Møllergruppen nesten dobbelt så store som Bertel O. Steen. Bilimportørene oppnådde et driftsresultat på henholdsvis 1.069 millioner og 505 millioner kroner i 2016.

Det er Harald A. Møller AS som importerer Volkswagen, Audi og Skoda her til lands.

Men tross nesten en dobling i omsetning, måtte konsernsjef i Møllergruppen, Pål Syversen, «nøye» seg med en utbetaling på 8 millioner kroner i fjor. Det inkluderer både lønn og bonus.

På bilnytt kan du lese mer om hva sjefene i bilbransjen tjener

VW på topp

I fjor ble Volkswagen Norges mest solgte bilmerke, for tiende år på rad. Her var det Norgesfavoritten Golf som solgte aller best blant modellene, med hele 13.148 solgte eksemplarer alene.

Hos VW er det kanskje ikke overraskende Golf som selger best.

Også i år er VW bilmerket som selger best så langt. I følge tall fra OFV er det solgt hele 11.455 nye VW-modeller gjennom årets seks første måneder.

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no. Les også:

Mercedes AMG GT R: Her er den ekstreme Mercedesen i Norge

Rekordmange kjøpte helt ny bil i fjor

Eksklusivt: Her er avsløres en av høstens store Norges-nyheter

Test 2018 Mazda CX-5: Skal få slite med å følge opp suksessen