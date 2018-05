Mercedes EQ: Pris, rekkevidde og dato i Norge for Mercedes' elbil

Mercedes har kuttet ut produksjonen av sin eneste elbil på veien, B-klasse Mercedes B250e.

Fra 2019 ruller produsenten ut den neste generasjonen av elbiler under merkenavnet Mercedes EQ. Mercedes har så langt avduket småbilen EQA, men mest spennende for nordmenn er SUV-en EQC.

Dette er Mercedes' elbil på størrelse med bestselgeren GLC, og nordmenn har betalt millioner av kroner for å reservere et eksemplar.

- Interessen er skyhøy, bekreftet PR- og informasjonssjef Audun Hermansen i Mercedes Norge til Side3 i mars.

- Over 2000 nordmenn har til nå reservert EQC og det er derfor ekstra gledelig å kunne meddele at den er i rute og får sin verdenspremiere allerede i september 2018, sier direktør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz personbil i en pressemelding 9. mai.

De 2000 personene har betalt et depositum på 20.019 kroner. Det vil si at Mercedes har hentet inn over 40 millioner kroner i reserversjonspenger på litt over et halvt år.

Mercedes EQ i tall



Tabellen nedenfor gir en kort oversikt over detaljene rundt Mercedes' elbil. Les mer om EQC nedenfor.