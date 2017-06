Med Vision Jet kan nesten hvem som helst kjøpe sitt eget private jetfly

Med en pris på under 2 millioner dollar, er Cirrus Visions Jet det billigste jetflyet du kan kjøpe.

Cirrus Aircraft er en liten flyprodusent som de færreste har hørt om, som så langt har spesialisert seg på små propellfly.

Men de siste årene har de jobbet med et nytt jetprodukt, som nå har fått godkjennelse av luftfartsmyndighetene både i USA og Europa.

Jetflyet Vision Jet omtales som verdens billigste private jetfly, med en prislapp på like under to millioner dollar.

Flyet er banebrytende på flere måter. For det første har det V-formede haleror, men mer oppsiktsvekkende er det at flyet kun har én jetmotor montert på flyets rygg.