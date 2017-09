Med Care by Volvo kan du abonnere på bilen

– Med Care by Volvo lanserer vi en ny type bilhold for vår moderne hverdag. I dag er kundene vant til oversiktlige, flate gebyrer for alle slags tjenester – den tradisjonelle prosessen med å kjøpe og eie en bil kan oppleves som temmelig komplisert. Care by Volvo forandrer alt dette, sier konsernsjef i Volvo Håkan Samuelsson

Gir kundene mer tid

Care by Volvo er et konsept som kommer til å bli videreutviklet og utvidet over tid. Poenget er å tilby kundene den frihetsfølelsen som er mye av meningen med å ha bil, på en lettvint måte.

Så gjenstår det å se om vi eie-glade nordmenn er klare for en så moderne måte å ha bil på. Vi tror faktisk det. For verden er ikke som den en gang var ...

