MDG vil bygge boliger langs Norges mest trafikkerte motorvei - og gjøre veien om til en bygate

Over 40 milliarder skal trolig brukes på en forbedring av Norges mest trafikkerte vei - blant annet ved å legge veien under bakken for å utvikle bedre byområder over bakken.

Oslo vil at motorvei skal møte bråstopp



Men nå viser det seg at byrådet i Oslo har planer om å sørge for at denne veien møter en bråstopp når den krysser grensen til Oslo rett ved Fornebu.

Byrådet har følgende innspill til en områderegulering i Bærum:

[...] planen bør justeres for å sikre nødvendig reduksjon i biltrafikken, for

eksempel ved at Fornebukrysset markerer overgangen mellom motorvei og en by-tilpasset vei dimensjonert for maksimum 70 km/t.

I et skriftlig svar til Eirik Solberg, skriver byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen at en i praksis ønsker å gjøre det stikk motsatte på Oslo-siden av grensen enn det som er poenget med E18-utbyggingen i Bærum og Asker:

En bytilpasset vei innebærer at veien oppleves mer i retning av en gate. Det kan innebære at gaten innrammes av bebyggelse eller trerekker, at veianleggets samlete bredde begrenses, samt at feltbredder ikke inviterer til høyere hastigheter enn 70 km/t. Hanna E. Marcussen, byutviklingsbyråd i Oslo

Byrådet ønsker altså å redusere bredden på E18 og bygge hus tett inntil Norges mest trafikkerte vei.