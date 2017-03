NY TRIO: Rory Reid, Matt LeBlanc og Chris Harris er trioen som leder den 24. sesongen av Top Gear. Premieren i Norge er 9. mars på BBC Brit. Clare Pizey Clare Pizey BBC Top Gear Matt LeBlanc: - Norske medier tar feil, det var ikke politiet som stoppet «Top Gear»-innspillingen i Norge Den virkelige grunnen til at Top Gear ikke kom til Norge, rivaliseringen med The Grand Tour og guttas drømmebiler for en heftig date. Side3 møter Top Gear-trioen Matt LeBlanc, Chris Harris og Rory Reid i eksklusivt intervju.

SURREY/DUNFOLD (Side3): 9. mars vil norske motorinteresserte sjeler holde pusten, når "Top Gear" returnerer til norske TV-skjermer. Dette vil være den 24. sesongen i rekken, den andre på rad med Matt LeBlanc i førersetet som programleder. I 2016 var det nemlig knyttet stor spenning til relanseringen av bilprogrammet. Ute var trioen Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May etter 13 år ved roret. Da Clarkson fikk fyken etter en rekke uheldige episoder, valgte Hammond og May å følge etter. Spekulasjonene om hvem som ville få det store ansvaret med å ta over for trioen, herjet i tiden etter. Til slutt var det den bilgale radioverten Chris Evans som fikk hovedansvaret. Med seg på laget fikk han "Friends"-stjernen Matt LeBlanc, samt hele fem andre programledere, deriblant Chris Harris og Rory Reid. Da sesong 23 ble lansert i mai 2016, var det ikke mange som klappet begeistret. Spesielt den nye sjefen, Chris Evans, fikk hard medfart av fansen og kritikerne. Etter kun én sesong fikk Evans fyken. Hva som ville skje videre var det få som visste, før det ble annonsert at LeBlanc ville fortsette å lede programmet - nå sammen med Chris Harris og Rory Reid som hovedprogramledere. Anmeldelse: Top Gear er tilbake - og denne gangen er det en god ting Noen uker før premieren, har Side3 reist til England for å få en prat med de tre nye programlederne. Etter en heseblesende runde rundt på Top Gear-banen med programleder Chris Harris bak rattet (tidligere racerbilsjåfør), møter vi de tre programlederne i en hangar omgjort til studio for årets sesong.

SJELDEN: Superbilen Ferrari FXX K blir trukket frem som et av høydepunktene i den 24. sesongen av Top Gear. Det vil kun bli laget 40 eksemplarer av bilen og det er Ferrari-fabrikken selv som bestemmer hvem som skal få kjøpe en.



LeBlanc forteller entusiastisk at fansen kan glede seg til den nye sesongen. Endringene i programlederrekken har gjort serien godt, mener den 49 år gamle amerikaneren. - Som de fleste har fått med seg har vi gjort noen endringer i programlederrekken som jeg tror vil gjøre godt. I tillegg er årets sesong større, bedre og mer ambisiøs enn fjoråret. Foruten folket, har vi også en utrolig rekke med biler som vi kjører: Nye Ford GT40, Ferrari FXX K og Bugatti Chrion bare for å nevne noen. Vi har nytt studio og ny bil som kjendisene vil kjøre. Jeg tror det kommer til å bli fantastisk, sier LeBlanc. Rory Reid er enig. - Jeg har bare ett ord som beskriver den nye sesongen: Episk. Alle har jobbet knallhardt for å gjøre årets sesong bedre, større og mer ambisiøs. Slik gikk det da Side3 satt på med Chris Harris rundt Top Gears berømte testbane i Dunsfold: - Måtte takke ja

Mens Matt LeBlanc neppe trenger noen videre introduksjon for det norske folk, er nok Chris Harris (42) og Rory Reid (37) mer ukjente fjes . Det betyr dog ikke at de mangler kvalifikasjonene til å lede et bilprogram. Som nevnt har Harris erfaring som racerbilsjåfør. Han har i tillegg arbeidet mange år som biljournalist i hjemlandet, og er programleder for den populære Youtube-kanalen "Chris Harris on cars". Rory Reid på sin side har i flere år jobbet som journalist med fokus på bil og teknologi. Han fikk jobben i Top Gear etter en åpen audition BBC avholdt før fjorårets "nyinnspilling". Blant kritikken programmet opplevde i 2016, var det noen få lysglimt. Ett av dem var Harris og Reids deltagelse i programmet, noe flere fans også bet seg merke i. På sosiale medier var det mange som ytret sin begeistring etter det ble kjent at de to karene ble promotert til jobben som hovedprogramledere. Sesong 24 av Top Gear har premiere i Norge 9. mars 2017 Til Side3 sier Reid at han har landet drømmejobben. - Jeg er utrolig takknemlig og glad for at produsentene tror jeg har det som skal til for å ta over som hovedprogramleder. Det er virkelig drømmejobben. I fjorårets sesong gjorde jeg mye alene på skjermen, men bak kamera hang Chris, Matt og jeg mye sammen. Det er tydeligvis noe produsentene har fått med seg og er noe de og vi håper kan overføres til skjermen. Ting vil selvfølgelig ikke være perfekt fra første stund, men jeg føler vi er på god vei, sier Reid. For Harris' del var det hans lidenskap for biler som gjorde at han valgte å takke ja til hovedjobben. - Jeg er ikke veldig glad å være i rampelyset, men jeg måtte takke ja da jeg fikk sjansen. Jeg elsker å lage fortelle om biler og jeg vil aldri få en bedre sjanse til å gjøre det enn med Top Gear bak meg. Her ville jeg ha tilgang til de mest fantastiske bilene og de mest talentfulle TV-folkene i verden. Forhåpentligvis vil vi klare å lage noe folk vil sette pris på, sier Harris.

LIVE: Den nye sesongen har også innslag spilt inn foran publikum. Her er det Chris Harris, Matt LeBlanc og Rory Reid i studio.

Som biljournalist har Harris blitt kjent for sin kompromissløse stil. I flere år lot ikke Ferrari briten låne og teste deres biler etter han langet ut mot bilfabrikken og deres metoder i en artikkel. Den italienske bilgiganten har senere tilgitt journalisten, mens konkurrenten Lamborghini fortsatt ikke lar 42-åringen teste deres biler etter han omtalte merket som "den perfekte bilen for folk som ikke kan kjøre". Da Side3 spør om han har irritert på seg bilmerker under årets sesong, begynner han å le. - Haha. Vel, det er ikke akkurat som jeg står opp av sengen og tenker "hvem skal jeg ta i dag?". Det er noe Youtube-generasjonen holder på med! Nei, jeg håper at folk heller setter pris på ærligheten min. Om et bilmerke blir sinna på meg, får det være deres sak. Så får de heller komme tilbake til meg når de lager en bra bil. - Men det er én bil i årets sesong jeg tror mange trodde jeg ville like, som jeg slakter. Hvilken det er får folk vente og se, smiler Harris lurt. God kjemi

Nettopp dette med kjemi på skjermen ser ut til å være noe som opptar alle de tre programlederne, og trekkes frem ved hver anledning under intervjuet. Da Evans og LeBlanc var programledere, fikk de to kritikk for å ha like mye kjemi som to treplanker lent opp mot hverandre. De skal heller ikke ha vært spesielt glad i hverandre bak kamera. Så hvordan skaper man god kjemi? Til Side3 avslører Reid at det var spesielt én ting de tre "nye" programlederne gjorde for å bygge god relasjon foran kamera. - Vi drakk alkohol sammen, sier han lattermildt. - Altså, etter innspillingen var over tok vi oss en øl på hotellet og pratet om biler, familie og livet. Det var mye vitsing på hverandres bekostning. Alkohol er et undervurdert virkemiddel for å få en samtale på gang, humrer programlederen. Hele denne rivaliseringen er bare tullete. Jeg skjønner ikke hva folk klager over - nå har de jo to fantastiske bilprogrammer å se på. Ingenting er bedre enn det. Det burde hylles, ikke hates. Chris Harris i Top Gear Harris understreker at det tok flere episoder før Clarkson, May og Hammond hadde kjemi på plass og håper fansen vil gi dem litt tid før de ruller terningen. - Det er umulig å bestemme at noen skal ha en god kjemi. Man kan ikke tvinge det frem, noe som har vært en utfordring. De forrige programlederne fikk flere år på å jobbe frem kjemien dem imellom. Vi har fått beskjed om å ha den på plass i løpet av noen måneder. Heldigvis trives vi godt i hverandres selskap. Jeg mener, når du har sittet på et jordgulv i et telt i Kasakhstan og delt et saueøret til middag med Matt LeBlanc, så skaper det et spesielt bånd, forteller Harris spøkefullt. Klippene Side3 fikk se i England lover godt for en underholdende sesong. Som vanlig vanker det utrolige biler, eksotiske lokasjoner og høy fart. Premieren i hjemlandet var søndag 5. mars. Britiske aviser er langt mer positive til den nye trioen enn fjorårets forsøk. Mange Top Gear-fans vil nok uansett sammenligne den nye sesongen med gamleguttas Amazon program, "Grand Tour". Til Side3 sier Harris at han ikke forstår rivaliseringen mange hevder er mellom de to TV-programmene.

EKSOTISK: Top Gear har alltid vært kjent for sine eksotiske lokasjoner. Her er det Matt LeBlanc som kjører en Aston Martin DB11, mens Chris Harris følger tett etter i en Mercedes-AMG S63 Coupe i Montenegro.