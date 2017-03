Mange slurver med slitte vindusviskere. Det kan bli svært kostbart

Våren har meldt sin ankomst, vi har skrudd klokka over til sommertid – og sola begynner å titte frem.

Samtidig oppstår det noen utfordringer i trafikken. Lav sol kombinert med mye skitt og støv på veien, kan gi utfordringer i forhold til sikten for bilister.

Særlig ille blir det hvis frontruta er skitten eller slitt, og vinduviskerne i tillegg er dårlige. Det kan rett og slett bli både kostbart og være farlig.

Vindusviskerne slites ekstra fort på vinteren

Verste tiden på året

– Skitne vinduer, lav sol og stor trafikk på veiene er en dårlig miks. Skift vindusviskere og vask frontruten både utvendig og innvendig. Det handler først og fremst om sikkerhet og kjørekomfort, men på lang sikt vil du trolig også tjene på det, mener skadeleder i DNB Forsikring, Ketil Voll.

Påskeutfarten skjer ofte på trange veier uten midtdeler. Denne perioden av året er verst med tanke på skitt på vinduer og steinsprut.

Hjelp - regnsensoren lever sitt eget liv

Vaske rutene

Hvis sikten er dårlig er det fort gjort å komme over i motsatt kjørebane, eller miste oversikten i et kryss. I verste fall kan det føre til alvorlige front-mot-front ulykker eller påkjørsel av fotgjengere.

– Vi anbefaler å sjekke tilstanden på vindusviskerne og at du har nok vindusspyleveske før du legger ut på tur. Hvis du dessuten har vasket rutene godt, slipper du trafikkfilm og det vil i tillegg gjøre det enklere å holde rutene rene under reisen, sier Voll.

Han understreker at pauser underveis både er bra for å være mer opplagt, og dessuten et egnet tidspunkt å vaske rutene.

Hun fant opp vindusviskerne!

Kan gi bot

Dårlig sikt kan også føre til bot, og UP varsler at de trapper opp kontrollene i påsken. Sjåfører som stoppes for å kjøre med dårlig sikt risikerer et forelegg på 2.000 kroner.

I graverende tilfeller, som for eksempel et trafikkuhell med personskade, eller hvor slike skader lett kunne skjedd som følge av nedsatt sikt, kan reaksjonen naturligvis bli strengere.

Har du for mye snø eller is på vinduene, risikerer du dessuten at førerkortet blir beslaglagt.

Dette bruker vi sigarett-tenneren til

Vindusviskere slites raskt

Vindusviskere slites raskt i vårt klima. Streng kulde, sterkt solskinn, salt og kjemikalier som avfettingsmiddel og spylervæske tærer på gummien.

I Norge varer derfor vindusviskere sjelden mer enn ett år.

Det er gummibladenes tilstand som avgjør kvaliteten på viskingen. Dårlige vindusviskere fører til dårlig sikt.

– Nye vindusviskere trenger ikke å være kostbart, for du behøver slett ikke å velge de dyreste merkene. Det kan være like lurt å velge et billig alternativ og heller bytte oftere. Billige vindusviskere scorer også bra i tester, understreker Voll.

Artikkelen er først publisert på broom.no. Les også:





Test 2017 Skoda Kodiaq: Her treffer de blink - igjen

2017 Opel Insignia: Denne nybilen blir en ekte prisbombe

Test 2017 VW Tiguan: Her får du akkurat det du trenger - og ...

Hjulskift: Lars Erik fikk en idè i senga. Dagen etter var prototypen klar