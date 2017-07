Lyst på personlig bilskilt? Da må du være tålmodig!

Det er ganske nøyaktig en måned siden Statens vegvesen åpnet for personlige bilskilt. De første dagene rant det inn bestillinger, på skiltet som koster 9.000 kroner.

Nå har antall søknader passert langt over 12.000. Det er Statens vegvesen godt fornøyd med.

– Vi så det allerede de første minuttene etter at tjenesten åpnet. Responsen har rett og slett vært overveldende. Vi kan ikke annet enn å være veldig fornøyd, og konstatere at dette er en vellykket ordning, forteller Heidi Øwre, seksjonsleder ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.

PERSONLIG SKILT: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fra et pressetreff om personlige bilskilt på Risløkka trafikkstasjon i Oslo.

– Ingen unødvendig tjeneste

Blant de 12.700 søknadene som er registrert, har Statens vegvesen nå godkjent 2.300 av dem, men det er bare 855 som faktisk har betalt for skiltet sitt. Det betyr at Vegvesenet så langt har omsatt for 7.695.000 kroner på den nye ordningen.

Det er i følge Heidi Øwre ikke tilstrekkelig for å dekke utgiftene til det nye IKT-systemet som skal håndtere de personlige bilskiltene. Dermed er det heller ikke øremerket noen kroner til trafikksikkerhets-tiltak riktig ennå.

– Ettersom 855 har betalt for skiltet sitt, blant de 2.300 som foreløpig er godkjent, er det mye om tyder på at noen har søkt for moro skyld. De 750 innbetalingene har ikke generert noe overskudd enda, sier Øwre.

– Noen hevder dette er en unødvendig tjeneste. Hva sier du til det?

– Først og fremst er dette et politisk vedtak. Men nei, dette er ikke en unødvendig tjeneste, så lenge overskuddet øremerkes til trafikksikkerhets-tiltak.

Selv om ikke absolutt alle kommer til å fullføre prosessen, er det likevel snakk om mange tusen skilter a´ 9.000 kroner. Etter hvert som nye søknader innvilges vil det bety overskudd, noe som kommer bilistene til gode.

11.000 har søkt om personlig bilskilt - bare 60 skilter er levert

310 avslag

Det er en egen avdeling i Trondheim, bestående av tre-fire personer, som behandler samtlige søknader manuelt. Denne gruppen jobber dedikert med personlige bilskilt.

Likevel tar det tid dersom du søker i dag. Heidi Øwre forteller at nye søknader per dags dato må medregne cirka tre måneders ventetid.

Hun legger til at behandlingstiden trolig vil bli mer effektiv når et nytt IKT-system er på plass. Det jobbes det med akkurat nå. I tillegg opplyser Øwre at 310 søknader har fått avslag.

Erik Steinbø (25) fra Asker er en av de første i Norge med personlig bilskilt – og det er naturligvis ikke tilfeldig valgt.

Broom har tidligere vist til flere konkrete navn som er godkjent og ute på veiene. FLASH, BRYLLUP, TURVOGN, MATROS1, PEPSMAX OG ZZZ ZZZ er blant dem. I tillegg har 27 år gamle Vegard fått stor oppmerksomhet for sitt TACO-skilt på sin helt nye BMW X5. Det kan du lese mer om her.

Det er med andre ord ingen tvil om at personlige bilskilt er en stor suksess for landets bilentusiaster. Så er det en stor bonus at fremtidig overskudd går til konkrete sikkerhetstiltak langs veiene.

