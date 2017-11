Lyst på brukt elbil? Da bør du skynde deg

Hvis du er ute etter bruktbil, er timingen virkelig god nå. Det ligger rekordmange biler ute til salgs, her er det virkelig mye å velge mellom.

I begynnelsen av november er det registrert over 69.000 bilannonser på finn.no, det er høyest målte antall siden 2013. Av 66.545 bilannonser publisert i oktober 2017, er 58 prosent dieselbiler og 34 prosent bensinbiler. El- og hybridbiler står for omtrent 4 prosent av markedet hver.

Mange om beinet

Etter kraftig salgsvekst de siste årene har disse bilene nå en solid andel av nybilsalget. Men det tar naturligvis tid før de blir bruktbiler, derfor er det nå et betydelig misforhold mellom nybilsalg og antall biler i bruktmarkedet.

Få biler til salgs betyr mange om beinet. I praksis at du har dårlig tid hvis du er ute etter brukt elbil. De selges nemlig svært raskt.

– Selv om det er store variasjoner i liggetid for elbilene på Finn, ligger bilene sjelden mer enn én til to uker, og har en høyere omsetningshastighet enn hva vi har sett tidligere. Det kan tyde på at det er lett å selge elbil for tiden, sier produktdirektør for Finn motor, Eirik Håstein.

Nissan Leaf er elbilen som så langt har solgt best i Norge. Det gjenspeiler seg også i bruktmarkedet.

– Hvor lenge varer egentlig batteriet på en elbil?

Rushtidsavgift ga økning

Elbilene har også lav republisering, noe som tyder på at bilene går raskt og at annonsørene ikke har behov for å legge bilen ut på nytt.

Til sammenligning har tidligere målinger vist at gjennomsnittsbilen ligger ute til salgs i over tre måneder, før den blir solgt.

Altså betydelig forskjell sammenlignet med elbilene.

Det er også stadig flere som søker etter elbiler og hybrider:

– Vi registrerer en større interesse enn tidligere for el- og hybridbiler. Opp mot innføringen av rushtidsavgift tidligere i høst, kunne vi se søk etter elektriske biler stige betraktelig, sier produktdirektøren, i en pressemelding.

Dette kan være det smarteste kjøpet når du skal ha brukt elbil

Fortsatt mye diesel

Samtidig påpeker han at det ikke har vært en økning i antall dager bensin- og dieselbiler ligger ute på FINN før de blir solgt, eller at dieselbilene krever mer publisering enn andre.

Fortsatt står diesel for 40 prosent av søkene når det gjelder drivstoff. Oslo har lavest andel dieselbiler med 49 prosent, og hybrid- og elbiler utgjør til sammen 13 prosent av de bilene som annonseres. Vest-Agder har høyest andel elbiler med over syv prosent.

– Dieselproblematikken er nok mye er byproblem. Hovedsakelig dreier dette seg om å ha riktig forventning, og sette en fornuftig pris når man skal selge, sier Håstein.