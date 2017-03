Lucid Air skal bli billigere enn den billigste Teslaen

Lucid Air sies å kunne bli markedets råeste elbil. Innstegsmodellen har like stort batteri som den aller største Tesla-modellen, altså 100 kWh.

Den største batteripakker er på hele 130 kWh, og byr på en rekkevidde på solide 640 kilometer. Ja, og så får den, hold deg fast, over 1000 hestekrefter.

Den slags effekt er nok til at vi snakker både super- og hyperbilytelser. 0-60 mph (96 km/t) skal ta 2,5 sekunder, omtrent på nivå med Tesla Model S P100D.

Det er den tidligere Tesla-sjefen Peter Rawlinson har startet sitt eget elbil-eventyr. Og det synes klart at han går rett i strupen på sin tidligere arbeidsgiver.

Lucid Air får lengre rekkevidde, blir billigere enn Tesla



Lucid Motors har annonsert prisen på innstegsmodellen, og de legger seg et godt stykke under Teslas innstegsmodell, Tesla Model S 60.

Tesla Model S 60 med bakhjulsdrift og en rekkevidde på 350 kilometer (EPA) koster 68.000 dollar i USA.

Startprisen på Lucid Air med en rekkevidde på rett under 390 kilometer (EPA) blir 60.000 dollar.

Da snakker vi om en elbil med bakhjulsdrift, 400 hestekrefter, bagasjerom på 900 liter og all den maskinvaren som trengs for at bilen skal bli selvkjørende.

At maskinvaren er på plass, betyr imidlertid ikke at programvaren er det. Vi kan anta at Lucid Air i likhet med Tesla kommer til å ha en trappetrinnsløsning hvor kundene kan betale for å låse opp funksjonalitet.