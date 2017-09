Lover at nye Dacia Duster skal bli «sjokkerende billig»

Har lagt lista høyere

– Interiøret er det som virkelig har sladret om at dette er et lavprisprodukt. Nå har Dacia lagt lista en god del høyere. Kvalitetsfølelsen er hevet. Det ser bedre ut og det kjennes mer solid. Setene virker også langt bedre. Du er ikke i tvil om at du sitter i en rimelig bil, men i sum er dette en skikkelig opptur for Dacia, sier Brooms redaksjonsjef Vegard Møller Johnsen.

Han er til stede på bilutstillingen i Frankfurt, og har benyttet anledningen til å prøvesitte Duster der.

– Jeg synes også det utvendige designet fungerer bedre nå. Endringene er hver for seg ikke så store. Men i sum gjør det at Duster ser ny ut, mener Vegard.

ØKER KVALITETSFØLELSEN: Helt nytt interiør, med langt bedre kvalitetsfølelse enn tidligere.

DESIGNJUSTERING: Lyktene er dratt mer ut til siden i hekken, det gir inntrykk av en bredere bil.

"Sjokkerende billig"

Startprisen i dag er på svært gunstige 190.000 kroner. Hvis du vil ha firehjulstrekk, må du bla opp med 251.500 kroner. Nå blir bilen altså mer påkostet og får mer utstyr. Likevel er det ikke grunn til å forvente noen stor prisoppgang.

Endelige priser er ikke offisielle, men den svenske Dacia-importøren lover til nettstedet Teknikens Värld at bilen der skal være "sjokkerende billig".

Dacias norske PR- og marketingsjef Roger Andersen er også på plass i Frankfurt. Han sier dette om norske priser på nye Duster:

Ser lyst på framtiden

– Vi skal klare å holde innstegsmodellen med tohjulstrekk på under 200.000 kroner. Ut over det regner vi med et pristillegg på rundt 10.000 kroner, i forhold til dagens modell.

– Vil du bruke begrepet "sjokkerende billig"?

– He he. Det får nesten andre vurdere. Men ja: Her får vi en bil som er kraftig oppgradert, er mer komfortabel og har mer utstyr. Likevel klarer vi å prise den langt under de fleste sammenlignbare konkurrenter. Det gjør at vi ser svært lyst på Dacia-framtiden i Norge, sier Andersen.