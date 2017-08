Lager elbil: Maserati kan bli perfekt for Norge

Men inntil da, er det diesel eller bensinmotor som gjelder. Vi har tidligere snakket med produktsjef for Maserati i AutoXO Sport, som forteller om en kjempegod mottakelse av Levante i Norge:

– Levante har fått en kjempegod mottakelse. Det er moro å se at så mange, relativt sett, har fått øynene opp for Maserati. Nå har jeg kjørt vår egen demobil en del, og det er ingen tvil om at kjøreegenskapene utpeker seg, sammen med et design som er typisk Maserati, eller italiensk om du vil. Levante er rett og slett bilen for de som ønsker å skille seg litt ekstra ut, forteller Petter Opsahl i AutoXO Sport.

Ladbar hybrid og elbiler kommer gunstig ut i det norske avgiftssystemet. Det betyr at Maserati med sine nye modeller kan ligge an til en solid salgsøkning her til lands.

