Ladestasjoner: Skal kutte ladetiden fra 40 til 5 minutter

Tidligere denne uken sprakk nyheten. De tyske bilgigantene går i gang med en skikkelig elbil-offensiv og skal blant annet plassere ut 400 hurtigladere i Europa i løpet av de neste årene.

Med dette systemet skal du kunne lade elbilen din på bare ti minutter.

Nå vet vi mer om dette. BMW, Daimler (som står bak Mercedes), Ford og Volkswagen-gruppen lanserte i dag selskapet IONITY. Det skal utvikle og etablere et nettverk av hurtigladere for elbiler over hele Europa. Her blir Norge et viktig pilotmarked.

Mer enn 100 neste år

Innen 2020 skal IONITY åpne 400 hurtigladestasjoner rundt om i Europa. Dette blir et betydelig bidrag for å forenkle elektrisk langdistansekjøring og sikre dagens og fremtidens e-mobilitet.

Lang ladetid har alltid vært en utfordring for mange elbil-eiere.

I alt 20 stasjoner vil bli åpnet for publikum allerede i år, på hovedveier i Norge, Tyskland og Østerrike. Stasjonene vil settes opp med 120 kilometers avstand i samarbeid med Tank & Rast, Circle K og OMV.

I løpet av 2018 skal det oppføres mer enn 100 ladestasjoner. Med CCS-standard vil hurtigladenettverket fungere både med dagens og fremtidens elektriske biler fra flere bilprodusenter. Det opplyser IONITY, i en pressemelding.

Derfor tar det lang tid å lade elbilen i dag

Inviterer andre bilprodusenter

Deres målsetning er å representere en ny æra for hurtiglading. Med en kapasitet på opptil 350 kW reduseres ladetiden betraktelig sammenlignet med dagens mange ladestasjoner. For eksempel vil en fremtidig elektrisk BMW kunne fullades på mindre enn 5 minutter. På dagens 50 kW-ladestasjoner ville man idag brukt rundt 40 minutter på tilsvarende lading.

IONITY forteller at de skal plassere sine ladestasjoner på de best egnende stedene, og finne løsninger i samarbeid med allerede eksisterende infrastruktur. Grunnleggerne har like store andeler i selskapet. Andre bilprodusenter inviteres til for å utvide nettverket ytterligere.