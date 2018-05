Ladbare hybrider skuffer i ny test

De stopper produksjonen av en av Norges mest solgte biler

Tøffere standard

Også storselgeren Mitsubishi Outlander havnet på 60-tallet, nærmere bestemt 66,5 prosent. Offisiell elektrisk rekkevidde er her på 54 kilometer, Mitsubishien endte på 35,9 kilometer. Litt bedre gikk det for VW Golf GTE. 34,2 kilometer kontra offisiell rekkevidde på 50 kilometer betyr 68,4 prosent.

– Dette er interessante tall, de er nok også omtrent som ventet. Til nå har de ladbare hybridene blitt målt etter den såkalte NEDC-standarden. Den er dessverre ikke veldig reell. Nå blir den erstattet at en målestandard som heter WLTP. Den er strengere, og dermed også mer realistisk. For bilkjøperne er det en kraftig forbedring, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Kjøre smart

– Men hvorfor går ikke disse bilene lengre?

– Her må vi huske at teknologien er relativt ny. Mercedesen er et eksempel på det. Mercedes har en helt ny hybrid-drivlinje på gang, som kombinerer dieselmotor med elmotor. Den kommer til høsten og skal gi vesentlig bedre rekkevidde på strøm. Vi vet at også flere andre produsenter jobber med løsninger som vil gi langt bedre elektrisk rekkevidde, sier Benny.

Han understreker at både kjørestil og kjøremønster har mye å si for å få utnyttet en ladbar hybrid best mulig:

– Det er mye å hente på å kjøre smart. Det handler om å være forsiktig med gassfoten, hele tiden se langt fram og planlegge – og bruke bremsene minst mulig. Det betyr i praksis mange kilometer i forskjell.

– Når det gjelder kjøremønster, er de ladbare hybridene best for de som har mye småkjøring, og har anledning til å lade ofte. Har man derimot mest langkjøring, blir regnestykket fort annerledes. Dette er viktig å ta med i vurderingen, før man velger bil, avslutter Benny.

