Kundene rømmer etter prisøkning og leveringsproblemer på Opel Ampera-e

– Opel blir det nok aldri igjen

Sørensen tror det som var Opelens fortrinn, rekevidde og pris, vil være tapt allerede ved inngangen av 2018.

– Historien er vel først og fremst trist og beklagelig for alle parter. Ampera-e kunne vært et meget friskt pust i markedet.

– Har dette skremt deg fra å kjøpe elbil?

– Jeg eier allerede elbil, og ser på muligheten for å bytte ut bil nummer to. Det er bare et spørsmål om hvilken av de andre leverandørene som nå kommer i 2018 det blir. Opel blir det nok aldri igjen, sier Sørensen.

Uaktuelt med brukt Ampera-e

Nå som planene om Ampera-e er lagt på is, er det nye Nissan Leaf, kommende Audi e-tron quattro, Jaguar I-Pace eller en brukt Tesla som er aktuelle.

Å kjøpe en brukt Ampera-e ønsker han ikke. Det ligger i skrivende stund 11 eksemplarer til salgs. Her starter prisene på 425.000 kroner.

– Det vil være uaktuelt å betale for overprisede biler på bruktmarkedet. Jeg anser ikke Ampera-e til å være verdt nærmere 450.000 kroner. Da faller valget heller på et høyere segment, sier Sørensen.

Forstår frustrasjonen

Brooms bilekspert, Benny Christensen, er ikke overrasket over at det nå er mange som reagerer.

– Mange kunder føler at de har fått tålmodigheten testet allerede, gjennom alle forsinkelsene. Da blir en kraftig prisøkning ikke akkurat noe plaster på såret.

– Sånn i utgangspunktet er jo ikke dette et problem som Opel Norge har skyld i. Men kritikken som handler om manglende informasjon ut til kundene er naturligvis noe de må ta til seg.

PR-sjef i Opel Norge, Stein Pettersen, har tidligere uttalt at han har forståelse for kunder som blir frustrert. Han bekrefter at det er en del kunder som har trukket seg. Men kan ikke si noe om mer konkret om antall.

Opel Ampera-e i Norge Da Ampera-e ble lansert i Norge, var prisen 289.900 kroner. Med de to prisøkningene som har kommet siden, er det nå 349.900 kroner som gjelder. Den siste prisøkningen gjelder på biler produsert fra desember 2017. Bakgrunnen for den betydelige prisøkningen, er at betingelsene og prisene for Ampera-e er endret, etter at Opel ble solgt fra amerikanske General Motors (GM) til franske PSA, tidligere i år. GM skal kort og godt ha bedre betalt for å levere bilen til PSA. Opel Norge forventer å registrere rundt 1250 Ampera-e i 2017.

