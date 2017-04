Kraftig priskutt på Tesla Model S 75, 75D og 90D

Tesla Model S 75D ble nesten 70.000 kroner billigere over natten. Samtidig er det slutt på gratis hurtiglading.

PRISKUTT: De rimeligste modellene av Model S - 75, 75D og 90D - har fått saftige priskutt. Den 24. april kommer det et prishopp på de dyreste modellene 100D og P100D. Bildet er av en noe eldre P85.

Som Side3 skrev i slutten av mars, droppet Tesla den 17. april 2017 modellen med 60 kWh-batteri fra utvalget sitt.

Les: Nå er det slutt for Tesla Model S 60

Prisen på Model S 60 med bakhjulstrekk lå i mars på rundt 630.000 mens den samme bilen med firehjulstrekk, Model S 60D, kostet 670.000 kroner.

Tesla Model S 75 kostet da rett over 680.000 kroner, mens firehjulstrekkeren Model S 75D kostet rett under 725.000 kroner.

Dermed var det duket for et prishopp på rundt 50.000 kroner for den nye innstegsmodellen til Tesla på 75 kWh.

Men slik ble det ikke.

Tesla Model S 75D er nå 69.000 kr billigere



Tesla har oppdatert prisene på sine Tesla-modeller, og nedjustert prisen på de laveste batteripakkene ganske kraftig:

Model S 75 med bakhjulsdrift har i dag en kjøpesum inkludert dokumentavgift og vrakpant på 613.650 kroner, mens firehjulstrekkeren Model S 75D har en kjøpesum på 654.950 kroner.

Det blir et priskutt på om lag 66.000 kroner for den rimeligste Model S-en, og nesten 69.000 for 75D .