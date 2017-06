Kommunen krever at E6 skal bygges saktere, 70 millioner dyrere, mer trafikkfarlig og mer miljøskadelig

Nye veier mener derimot at de kan bygge dette krysset 70 millioner kroner billigere ved å fortsatt la E6 gå i bru over fylkesveien.

Ved å ikke grave E6 ned i en rundt 1500 meter lang og 9 meter dyp grop, regner de også med å spare 15 dekar med dyrket mark som ellers vil gå tapt i prosjektet.

En slipper også å kjøre bort 250.000 kubikkmeter jordmasse med rundt 20.000 lastebillass - og en kan gjenbruke en del av dagens infrastruktur.

Fra negativ til positiv



Disse endringene var kommunen i utgangspunktet positive til da de først ble lansert, men etter sterkt lokalt engasjement snudde kommunen.

Dermed argumenterte kommunens administrasjon med at Nye veiers forslag både er mindre trafikksikkert og skaper mer støy.

E6 fra Kolomoen til Moelv 43 km

Firefelts motorvei

Fartsgrense 110 km/t

Redusert reisetid med minimum ni minutter (basert på økt hastighet fra 80 til 110 km/t)

13000 – 18000 kjøretøy pr. døgn (ÅDT) – mest mellom Hamar og Brumunddal

11 toplankryss

14 bruer på selve motorveien

17 overgangsbruer

33 kulverter

80 konstruksjoner

1 tunnel

1 km med ny firefelts riksvei over Midtstranda

40 km med lokalvei

10 km gang/sykkelvei

Støytiltak ferdig innen et år etter at vegen er tatt i bruk – 1300 boliger er kartlagt som støyutsatt Kilde: Nye veier

Veiselskapet har derfor kommet med noen endringsforslag til støydemping, forbedringer i kryssets utforming - samt gjennomført en trafikksikkerhetsanalyse.

Analysen viser at den gamle planen inneholder en rekke regelbrudd, mens den nye løsningen er innenfor regelverket.

- I forslaget sparer vi nesten 15 dekar dyrket mark og vi reduserer inngrepene ved Furnes Hamjern. I tillegg blir de som benytter det lokale veinettet spart for store ulemper ved at behovet for flytting av masse reduseres, noe som igjen gir vesentlig mindre anleggstrafikk og kortere byggeperiode, sa prosjektdirektør Øyvind Moshagen i mars.

Vil ikke forholde seg til ny informasjon



Flertallet i kommunestyret, ledet av Ap, Sp og MdG, lot seg rett før helgen ikke rikke: De avviser Nye veiers endringsforslag og krever at krysset skal bygges etter gammel plan.

De har latt seg provosere av at Nye veier har benyttet advokater for å vurdere kommunens saksbehandling, og komme med ny informasjon etter at saksbehandlingen i kommunen var over:

- Dette er ikke ulovlig, men det er uvant og man kan ikke forvente at politikere og administrasjon kan forholde seg til ny informasjon, sa ordfører Nils A. Røhne ifølge Hamar Arbeiderblad etter at kommunestyret formelt avviste saken.

- Politikerne kunne gjort noe annet



Rådmann Svein Erik Thorud i Stange kommune sier til Side3 at han ikke ønsker å si så mye om saken.

- Jeg tenker ikke så mye om den, vi har lagt den bak oss, sier Thorud.

- Vi har ikke forholdt oss til planen fra 2012, vi har behandlet en søknad fra Nye veier. De har hatt dårlig tid, og vi satt igjen med noen ubesvarte spørsmål på blant annet trafikksikkerhet, sier Thorud.

- Nye veier har sendt dere ny informasjon, som blant annet viser at den gamle planen ikke følger reglene, mens den nye gjør det - samt at den nye planen er billigere og sparer mer matjord. Forholder ikke dere dere til det?

- Denne informasjonen kom etter saksbehandlingen i kommunen. Politikerne i kommunestyret var kjent med at Nye veier tok opp den problemstillingen, og da kunne de valgt å sende den tilbake til behandling, noe de ikke gjorde, sier rådmannen.

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye veier

Må endre gammel plan

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye veier sier de bare må forholde seg til kommunens vedtak.

- Vi må bare forholde oss til de gjeldene vedtak som planmyndigheten gir, og vi synes det er synd vi ikke nådde frem med ny plan, både med tanke på sikkerhet, miljø og dyrket mark. Men med tanke på hvor vi er i prosessen, har vi ikke tid til å gå mange nye runder, og det var viktig for oss å få en beslutning.

Konsekvensen er at de nå må flikke på den gamle løsningen innenfor den gamle reguleringsplanen.

- Det er en dyrere løsninger, omtrent 70 millioner - som er skattepenger og bompenger. Og så må vi få ryddet opp i trafikksikkerhetsmanglene i den gamle planen, sier Moshagen.

- Her er det noe muffins



Stortingsrepresentant fra Hedmark og medlem av Transportkomiteen på Stortinget Tor André Johnsen (Frp), mener saken er svært spesiell.

Stortingsrepresentant for Hedmark Frp, Tor André Johnsen.

- Når Senterpartiet ikke bryr seg om jordvern, og De grønne ikke bryr seg om miljøet, da er det noe muffins. I tillegg har vi Arbeiderpartiet som ikke bryr seg om skattebetalernes penger og ønsker å bruke 70 millioner helt unødvendig, sier Johnsen til Side3.

Ifølge Johnsen har det gått prestisje i saken. Han mener at det hele i stor grad handler om å spenne bein for regjeringens prestigeprosjekt Nye veier.

- Ap har også snakket om at de "føler" at den gamle løsningen er bedre - og at denne debatten baserer seg på føleri, er ganske spesielt. Det viser bare at denne debatten ikke er basert på fakta.