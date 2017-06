Knust speil? Det kan koste over 30.000 kroner

Nye biler blir stadig mer avanserte. De siste årene har vi sett et utstyrs-kappløp, med en rekke nyvinninger både på luksus og sikkerhet.

Samtidig er mye dyrt og fint utstyr som tidligere bare var tilgjengelig på de mest eksklusive bilene, nå også mulig å få på rimeligere og mer folkelige varianter. Dette gjør det i mange tilfeller både mer behagelig og sikrere å kjøre bil. Men det har også noen negative sider.

For når noe av dette går i stykker, da kan det fort bli dyrt. Det merker eierne, og det merker ikke minst forsikringsselskapene som får inn biler med skader.

En støtfanger var en støtfanger

– Vår erfaring viser at svært mange skader på biler i dag er mye mer kostbare å reparere enn bare for noen få år siden. Går vi ennå litt lengre tilbake, har utviklingen på mange områder vært enorm, forteller Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

I gamle dager var en støtfanger en støtfanger. Bulker kunne rettes ut og fikses. Nå lønner det seg ofte å skifte støtfangeren i stedet for å reparere den. I tillegg har også disse mye utstyr som kan bli ødelagt ved en kollisjon/skade. Parkeringssensorer, sensorer for filskifte/førerløs kjøring, øvrige sensorer, kamera osv.

Du gjetter neppe hva dette egentlig er...

Dyre speil

– I tillegg ser vi flere eksempler der inntrykking av en plaststøtfanger fører til skade på klips og andre gjenstander under fangeren, noe som gjør at også usynlige skader fort kan komme opp i 10.000-15.000 kroner, forteller Voll.

ARNE VOLL er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Et annet område hvor prisene har eksplodert, er sidespeilene. Dette er en del av bilen som ofte er utsatt for skade. Et avrevet speil har mange opplevd. Tidligere var det som regel en enkel jobb å bytte det. Slik er det ikke lenger.

– Nei, et sidespeil kan inneholde både lys, motor, følere/sensorer, kamera pluss varmetråder. I tillegg må ofte et nytt speilhus lakkeres før det monteres på igjen. Kostnadene med skifte et defekt speil kan i enkelte tilfeller komme på over 30.000 kroner. Der får nok mange seg en stor overraskelse, sier Voll.

Nei, dette er ikke et vanlig speil

Stappfulle av elektronikk

Også på frontruter har det skjedd mye.

– Tidligere var dette en rute man så ut av, den beskyttet mot vind og regn og hadde vindusviskere. Den kostet ikke all verden å skifte. I dag er det fremdeles slik på en del biler, men flere og flere biler er også på dette området stappfulle av elektronikk. Varmetråder inne i selve ruten er et fordyrende element.

– Det er også sensorer som er koblet til kamera, regn- og avstandsmålere. I tillegg er noen ruter tilpasset «Head up-display». Hvis ruten skiftes, må utstyr kalibreres og tilpasses, noe som alene kan koste opp mot 10.000 kroner. Selve ruteskiftet kan derfor i enkelte tilfeller ende på rundt 30.000 kroner, forteller Arne Voll.

NY TEKNOLOGI KOSTER: Head up-display kommer på stadig flere biler, også det er noe som kan dra med seg kostnader.

83.000 kroner for en radioenhet

I tillegg kommer alt som er inne i bilen. Dashbord, ratt navigasjon/infotainmentskjerm osv. Seter foran har ofte motor, varme, følere og i noen tilfeller massasje installert. Og bare det å skifte ut en vanlig radio med en «original» DAB-radio, kan koste mange tusen kroner.

– Jeg kan jo nevne et eksempel som har vært omtalt tidligere i media. En radioenhet i en Nissan Leaf 2013-modell ble skadet/knust. Ny pris var beregnet til 83.730 kroner, inkludert montering. Selve enheten kostet over 60.000 kroner. Via egne kanaler kom vi i kontakt med et firma som hadde deler på lager og fikk skiftet og reparert skjermen/radioen for rundt 10.000 kroner, forteller Voll.

